Žarkovica treba obnovu, nije dovoljno popraviti i namjestiti kućice za pse

Azil s pogledom na odlagalište otpada

Grad je za novi azil odabrao lokaciju na predjelu Grabovice, na kojem je i odlagalište otpada. Prije njegove sanacije neće biti ni azila, a prema planovima sanacije odlagalište bi trebalo biti zatvoreno 2021. Mišljenja su očito podijeljena. Dok poznavatelji situacije kažu da projekt azila ne može biti realiziran dok se odlagalište ne zatvori, drugi misle da to nije tako.

– Gradnja samog azila ne ovisi o sanaciji odlagališta, s obzirom na to da se on nalazi na drugom dijelu koji je odvojen cestom. Važno nam je da lokacija bude adekvatna za životinje i vjerujemo da ova jest, jer imamo dovoljno kvadrata i za azil i za istrčavanje pasa. Kad se nakon sanacije Grabovice dobije još 60-ak tisuća kvadrata ravne površine, onda je to svakako prostor na kojem se može puno toga raditi. Ističemo da azil neće biti izgrađen na odlagalištu, a i samo odlagalište nakon sanacije bit će potpuno sigurno i bez ikakve ugroze za okolinu. Dapače, bit će dodana vrijednost ovom prostoru. Razmišljamo i da tu napravimo edukacijski centar gdje bi mogli dolaziti osnovnoškolci i djeca vrtićkog uzrasta vidjeti životinje, družiti se s njima i učiti kako se brinuti o životinjama – odgovorili su nam iz Grada na upit gdje će biti novi azil. Ako bude premalo zemlje, dodaju, Grad ima i ponudu za otkup zemljišta do spomenute parcele. Radi se o dobroj lokaciji, zaštićenoj od vjetra i sa svom potrebnom infrastrukturom. U Gradu vjeruju da će u budućnosti imati jedan uredan, lijepi azil.

– Zadovoljni smo prijedlogom gospodina Mara Kristića koji je lokaciju Grabovice predložio, a gradonačelnik prihvatio. Međutim, gradnja azila prije sanacije uz rub aktivnog odlagališta otpada je neprihvatljiva. Godinama se raspravlja o štetnosti Grabovice za građane Dubrovnika koji su kilometrima udaljeni, ali za životinje i volontere to ne bi bilo štetno, tako misli gradonačelnik. Probajte zamisliti smrad smeća koje kamioni iskrcavaju, štakore, legla komaraca, papatača koji prenose lišmaniozu; vukove koji zimi dolaze na hranu; štetnost plinova zbog samozapaljenja ljeti. U takvim uvjetima je nemoguće raditi, primati goste, turiste, udomitelje, djecu – kaže Sandra Sambrailo.