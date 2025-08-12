Lažni branitelj 26 godina primao mirovinu i zaradio milijune!

Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici podiglo je optužnicu protiv 53-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje da je počinio kazneno djelo prijevare. Tereti ga se da je, od siječnja 1996. do kolovoza 2022. godine, u Koprivnici i Zagrebu, nezakonito primao invalidsku mirovinu, u optužnici navodi DORH.

Prema tvrdnjama tužiteljstva, muškarac je u postupku ostvarivanja prava na mirovinu kao vojni osiguranik tvrdio da je hrvatski branitelj koji je u Domovinskom ratu zadobio tjelesne ozljede. Iako u ratu nije bio ranjen, na temelju tih lažnih tvrdnji utvrđena mu je invalidnost te mu je priznata mirovina zbog opće nesposobnosti za rad. Mirovinu je, navodi se u optužnici, redovito primao više od 26 godina, ne otkrivajući da na nju nema pravo, čime je nepripadno stekao više od 1,8 milijuna kuna.