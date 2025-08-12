Naši Portali
MIROVINSKA PRIJEVARA

Lažni branitelj 26 godina primao mirovinu i zaradio milijune!

Danas je posljednji dan u Hrvatskoj kada se može plaćati kunama
Marko Lukunic/PIXSELL
Autori: Večernji list, Eva Berišić
12.08.2025.
u 17:44

Muškarac iz Koprivnice godinama je primao nepripadajuće iznose.

Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici podiglo je optužnicu protiv 53-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje da je počinio kazneno djelo prijevare. Tereti ga se da je, od siječnja 1996. do kolovoza 2022. godine, u Koprivnici i Zagrebu, nezakonito primao invalidsku mirovinu, u optužnici navodi DORH.

Prema tvrdnjama tužiteljstva, muškarac je u postupku ostvarivanja prava na mirovinu kao vojni osiguranik tvrdio da je hrvatski branitelj koji je u Domovinskom ratu zadobio tjelesne ozljede. Iako u ratu nije bio ranjen, na temelju tih lažnih tvrdnji utvrđena mu je invalidnost te mu je priznata mirovina zbog opće nesposobnosti za rad. Mirovinu je, navodi se u optužnici, redovito primao više od 26 godina, ne otkrivajući da na nju nema pravo, čime je nepripadno stekao više od 1,8 milijuna kuna.

Komentara 2

Pogledaj Sve
CH
ChongToolong
18:02 12.08.2025.

Ne sjecam se niti jedne vijesti koja bi se bavila osobama (doktorima ili ostalima u lancu) koji su ovakve stvari omogucile i takodjer 'zaradile'. Tu je uvijek 'izio vuk magare'

Avatar Thor
Thor
18:52 12.08.2025.

Dakle još jednom, NE POSTOJI LAŽNI BRANITELJ. Postoje osobe koje su krivotvorile dokumentaciju i ostvarile prave. Isto kao što ne postoji lažni doktor, pravnik, ili profesor.

