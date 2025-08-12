Lažni branitelj 26 godina primao mirovinu i zaradio milijune!

Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici podiglo je optužnicu protiv 53-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje da je počinio kazneno djelo prijevare. Tereti ga se da je, od siječnja 1996. do kolovoza 2022. godine, u Koprivnici i Zagrebu, nezakonito primao invalidsku mirovinu, u optužnici navodi DORH.
Prema tvrdnjama tužiteljstva, muškarac je u postupku ostvarivanja prava na mirovinu kao vojni osiguranik tvrdio da je hrvatski branitelj koji je u Domovinskom ratu zadobio tjelesne ozljede. Iako u ratu nije bio ranjen, na temelju tih lažnih tvrdnji utvrđena mu je invalidnost te mu je priznata mirovina zbog opće nesposobnosti za rad. Mirovinu je, navodi se u optužnici, redovito primao više od 26 godina, ne otkrivajući da na nju nema pravo, čime je nepripadno stekao više od 1,8 milijuna kuna.
Ne sjecam se niti jedne vijesti koja bi se bavila osobama (doktorima ili ostalima u lancu) koji su ovakve stvari omogucile i takodjer 'zaradile'. Tu je uvijek 'izio vuk magare'