Na slavonsku svadbu samo uža obitelj, nove mjere i za koncerte

U Vukovarskoj-srijemskoj županiji svadbe će se do 4. kolovoza održavati isključivo u krugu uže obitelji. Nije specificiran točan broj bliskih uzvanika, ali uz mladence to mogu biti samo roditelji, kumovi te braća i sestre. Ne bude li to podsjetnik svima koji priređuju velika okupljanja i u ostalim županijama, ova bi se odluka mogla proširiti i na nacionalnu razinu.

Poslušali lokalni stožer

– Stožer civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije u svom je zahtjevu specificirao da uzvanici budu isključivo članovi uže obitelji. Tako je bilo i u vrijeme karantene, i za vjenčanja, i za sprovode, krštenja i slično, mogli su prisustvovati samo roditelji, braća i sestre i kumovi. Razgovaramo ozbiljno tome što s takvim velikim okupljanima, zasad nismo donijeli takvu odluku, ali na idućem sastanku Stožera u srijedu opet je ta tema na stolu. Hoće li se brojčano ograničiti, intenzivno se razmišlja – rekao je Krunoslav Capak.

Od kraja svibnja na snazi je mjera prema kojoj na koncertima i sličnim kulturnim okupljanjima može biti najviše 300 ljudi u zatvorenom prostoru, a 500 na otvorenom, a od nedavno za obiteljske proslave s više od stotinu uzvanika vrijedi obveza prijavljivanja okupljanja nadležnom stožeru civilne zaštite i uključuje nadzor inspektora civilne zaštite. Samo proteklog vikenda bilo je prijavljeno 329 takvih obiteljskih proslava, od kojih su inspektori civilne zaštite i policijski službenici obišli njih 96.

Što se pak tiče koncerata i sve većih teškoća zbog pandemije u koje zapada glazbena industrija, nakon iscrpnih razgovora predstavnika te industrije sa Stožerom, ministricom kulture i tajnikom za kulturu, revidirane su preporuke. Iako su okupljanja ograničena na 300, odnosno 500 ljudi, u slučaju većeg broja posjetitelja organizator će imati obvezu označiti sjedeća mjesta uz distancu od metar i pol. Umjesto popisa, prijava broja ljudi ići će elektroničkim putem pri kupnji karata.

Ministarstvo kulture i HZJZ napravili su prvi draft tih novih preporuka, treba ga iskomunicirati s glazbenom industrijom i te bi nove preporuke mogle biti objavljene danas, najavio je Capak. I za noćne klubove sutra bi trebala biti obznanjena nova ograničenja. U kolovozu će uslijediti dva masovna okupljanja – to je proslava Oluje i hodočašće za Veliku Gospu. Stožer je nedavno dobio zahtjev da izradi preporuke za proslavu 5. kolovoza.

– Po principu veličine prostora i kvadrature potrebne po osobi i po provođenju mjera kao što su higijena, distanca, dezinfekcija i maske, dajemo preporuke od događaja do događaja. Bude li od nas zatraženo da napravimo posebne smjernice za konkretan događaj, mi ćemo ih napraviti – najavio je Capak.

Upravno vijeće HZZO-a potvrdilo je, pak, jučer pojeftinjenje testiranja na COVID-19. Zbog veće dostupnosti i povoljnije cijene reagensa, nova cijena testiranja s dvije sekvence genoma je 501 kunu, a s tri sekvence 698 kuna, koliko će HZZ plaćati za testiranje osiguranika kojima je test indiciran. I dok se protiv virusa borimo strogim mjerama, znanstvena zajednica intenzivno radi na pronalasku cjepiva. Ono koje razvija Sveučilište Oxford i farmaceutska kompanija AstraZeneca pokazalo se sigurnim i dokazano je da u tijelu izaziva imunološku reakciju, objavljeno je u znanstvenom časopisu the Lancet.

Znanstvenici koji rade na potencijalnom cjepivu nazvanom ChAdOx1 nCoV-19 oprezno su zadovoljni, ističući kako su ipak potrebna daljnja testiranja. U kliničkim ispitivanjima u kojima je sudjelovalo 1077 volontera ubrizgavanje potencijalnog cjepiva izazvalo je ohrabrujuću reakciju – proizvodnju antitijela i T stanica, odnosno T limfocita, koje se bore protiv virusa. Zasad se zna da je trajanje imunološke reakcije do 56 dana, no ispitivanja se nastavljaju.

Blage nuspojave

Razina T limfocita postigla je najvišu razinu 14 dana nakon cijepljena, dok je količina antitijela vrhunac dosegla nakon 28 dana, pokazala je studija. U kliničkim ispitivanjima testirala se učinkovitost jedne i dvije doze. Njih 1067 primilo je samo jednu dozu, a 90 posto je razvilo antitijela. U skupini s dvije doze bilo je samo 10 ljudi i oni su svi razvili antitijela. Cjepivo jest imalo nuspojava, ali su bile blage, poput glavobolje i povišene temperature, a mogle su se kontrolirati paracetamolom. Večernji je razgovarao s onkologom Edwardom O’Neillom, prvim volonterom u testiranju na ljudima oxfordskog cjepiva, uz kolegicu Elisu Granato, mikrobiologinju s Oxforda.

– Jednostavno smo se supruga i ja složili da se moram uključiti u studiju, kako bismo što prije završili s ovom bolesti. Naravno da nikada ne možete isključiti sve potencijalne rizike, ali važno je vjerovati u ove stvari, u to da znanstvenici rade svoj posao najbolje što mogu i da je cilj istraživanja iznimno važan – kazao nam je dr. O’Neill.

