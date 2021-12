Osjetilo se novo podrhtavanje na Banovini: 'Ovo je bilo gadno', 'Cijela kuća se tresla'

Na području Banovine osjetio se danas u 14.47 sati još jedan potres. Prema podacima Seizmološke službe, riječ je o umjerenom potresu magnitude 3.2 prema Richteru.

"Danas, 30. prosinca 2021. godine u 14 sati i 47 minuta seizmografi Seizmološke službe zabilježili su umjeren potres s epicentrom 5 km zapadno od Siska. Magnituda potresa iznosila je 3.2 prema Richteru, a intenzitet u epicentru IV stupnja EMS ljestvice", izvijestila je Seizmološka služba.

M2.7 #earthquake (#potres) strikes 15 km SW of #Sisak (#Croatia) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/dq6KwpSy0U