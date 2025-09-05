Korak naprijed u onkologiji: KBC Osijek dobio vrhunski sustav za sigurnije zračenje

Klinički bolnički centar Osijek preuzeo je novi dozimetrijski sustav za linearni akcelerator, vrijedan 143 tisuće eura, koji osigurava vrhunsku kontrolu i sigurnost zračne terapije. Time je napravljen još jedna korak u onkološkoj skrbi pacijenata, priopćili su iz Ministarstva zdravstva. Dozimetrijski sustav predstavlja ključnu kontrolnu točku u liječenju onkoloških bolesnika jer omogućuje precizno mjerenje i praćenje doze zračenja, čime se osigurava učinkovitost terapije, smanjuje rizik od nuspojava i štiti zdravstveno osoblje.

“Uspostavom ovog sustava, u kombinaciji s tri nova linearna akceleratora, KBC Osijek dodatno proširuje svoje terapijske mogućnosti te se svrstava među tehnološki najopremljenije centre za radioterapiju u Hrvatskoj,” izjavio je ravnatelj KBC-a Osijek Krunoslav Šego. Nova tehnologija omogućuje i provođenje stereotaksijske radioterapije, suvremene metode liječenja tumora pomoću visoko ciljane i dozirane terapije, koja zamjenjuje kirurške zahvate, čuva zdravo tkivo i omogućuje brži oporavak pacijenata.

“Ovo je značajan iskorak za naše pacijente i timove koji ih liječe. Novi sustav donosi veću preciznost, manji broj terapija i bolje ishode liječenja,” istaknula je doktorica Josipa Flam s Klinike za onkologiju. “KBC Osijek danas pokazuje kako tehnologija, struka i posvećenost pacijentu idu ruku pod ruku. Novi sustav omogućuje sigurnije i učinkovitije liječenje te potvrđuje našu predanost modernizaciji javnog hrvatskog zdravstva", rekla je ministrica Irena Hrstić.

Nabava dozimetrijskog sustava dio je nacionalne onkološke investicije vrijedne više od 85 milijuna eura, financirane kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO). Projekt uključuje opremanje šest bolnica linearnim akceleratorima i uspostavu Nacionalne onkološke mreže te Nacionalne baze onkoloških podataka.