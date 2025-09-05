Suša poharala istok Hrvatske: Župan proglasio elementarnu nepogodu

Vukovarsko – srijemski župan Ivan Bosančić donio je odluku o proglašenju elementarne nepogode za tri grada i više općina na području županije zbog velikih šteta u poljoprivredi prouzročenih sušom od 1. lipnja do 31. kolovoza.

Elementarna nepogoda je proglašena za gradove Otok, Vinkovci i Županja i općine Andrijaševci, Babina Greda, Bogdanovci, Borovo, Bošnjaci, Drenovci, Gradište, Gunja, Ivankovo, Lovas, Markušica, Negoslavci, Nijemci, Privlaka, Stari Jankovci, Štitar, Tompojevci, Tordinci, Tovarnik, Trpinja i Vrbanja Prema odluci gradska i općinska povjerenstva obvezna su u zakonom propisanom roku unijeti prve procjene štete u Registar šteta.