Hrvatska ulazi u Koaliciju dronova: Ove su joj se zemlje ranije pridružile

Hrvatska se namjerava pridružiti Koaliciji dronova Latvije i Velike Britanije s ciljem osiguravanja sigurnog lanca dostave dronova na Zapadu, najavio je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u petak u Rigi. Ministar je danas u službenom posjetu Latviji, zemlji koju ministar smatra dobrom partnericom Hrvatske, ali u čijim odnosima ima i puno mjesta i volje za napredak.

„Hrvatska i Latvija dijele sličnu povijest, a naša iskustva postavljaju čvrste temelje za međusobno razumijevanje i blisko partnerstvo“, rekao je Grlić Radman nakon sastanka s latvijskom kolegicom Baibom Braže, najavivši suradnju u područjima poput prometne infrastrukture, digitalizacije i IT industrije, elektroindustrije, prehrambene i farmaceutske industrije.

Ministar je posebno istakao suradnju u obrambenoj industriji, objavivši želju Hrvatske da se pridruži latvijskoj Koaliciji dronova osnovanoj u veljači prošle godine. Ciljevi Koalicije su osigurati nadmoć Ukrajine u području bespilotnih letjelica stabilnom opskrbom dronovima i općenito podržati proizvodnju dronova na Zapadu i jačanje sposobnosti njihove upotrebe, navodi latvijsko ministarstvo obrane na svojoj web stranici.

„Složili smo se o beskompromisnoj podršci ukrajinskom suverenitetu i teritorijalnom integritetu te da samo ukrajinski narod mora odlučiti o svojoj budućnosti“, rekao je ministar nakon sastanka dvoje diplomata.

Osim Latvije, Velike Britanije i Ukrajine, dosad su se Koaliciji pridružile europske zemlje Belgija, Češka, Danska, Francuska, Estonija, Italija, Litva, Nizozemska, Luksemburg i Poljska, Njemačka i Švedska, ali i članice NATO-a Turska i Norveška te prekomorske Australija, Kanada i Novi Zeland.

Na području obrane Latvija i Hrvatska surađuju i u okviru NATO-ovih aktivnosti Prednjih kopnenih snaga, gdje s ciljem jačanja Baltika hrvatske snage sudjeluju od 2017. godine, istakao je Grlić Radman. Ministar je zemlji partnerici još zahvalio na podršci u procesu pristupanju OECD-u, budući da se toj prestižnoj zajednici Latvija pridružila 2016. godine. „Članstvo u OECD-u vrlo je važno za Hrvatsku kao završni korak naše pune integracije u euroatlantske strukture“, ocijenio je.

Za kraj je istaknuto da je latvijska prijestolnica Riga zrakoplovnom linijom direktno povezana s Duborvnikom i Splitom tijekom ljetnih mjeseci, nazvavši to znakom „razvoj turističke suradnje kao i ukupnih bilateralnih odnosa“.