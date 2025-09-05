Naši Portali
POTPISAN JE UGOVOR

Projekt koji Velikogoričani očekuju već desetljećima: Kreće izgradnja Centra za starije osobe

Foto: Grad Velika Gorica
1/4
Autor
Hassan Haidar Diab
05.09.2025.
u 15:47

Projekt je zamišljen ne samo kao dom, već i kao žarište društvenog života starijih, mjesto susreta, druženja i brige o mentalnom i tjelesnom zdravlju

U Velikoj Gorici potpisan je ugovor za izgradnju Centra za starije osobe, jednog od najvažnijih socijalnih projekata u povijesti grada, kojim će se dugoročno podići standard skrbi i brige za umirovljenike i starije sugrađane. Svečanost potpisivanja održana je u nazočnosti gradskih čelnika, predstavnika Zagrebačke županije i izvođača radova, a ugovor su potpisali gradonačelnik Krešimir Ačkar te direktor tvrtke Magnum Supra d.o.o. Tomislav Bolotin, čija je ponuda odabrana na javnom natječaju. Tim činom i službeno je započela realizacija projekta koji Velikogoričani očekuju već desetljećima.

Centar za starije osobe imat će kapacitet prilagođen potrebama modernog društva, predviđene su smještajne jedinice, prostori za dnevne aktivnosti, polivalentne dvorane, prostorije za fizikalnu terapiju i rekreaciju, kao i sadržaji koji će omogućiti kvalitetnije provođenje slobodnog vremena. Projekt je zamišljen ne samo kao dom, već i kao žarište društvenog života starijih, mjesto susreta, druženja i brige o mentalnom i tjelesnom zdravlju.

Vrijednost investicije iznosi 14,6 milijuna eura, a financira se iz kombinacije izvora: sredstava Europske unije kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO), potom sredstvima Zagrebačke županije i Grada Velike Gorice. Time je potvrđeno kako se radi o jednom od strateških projekata u kojem su snage udružile sve razine vlasti, s ciljem da Velika Gorica dobije moderan i funkcionalan centar socijalne skrbi.

Gradonačelnik Ačkar naglasio je da je ovo "povijesni trenutak za Veliku Goricu", jer grad konačno dobiva ono što je desetljećima nedostajalo – siguran i dostojanstven prostor za najstarije generacije. Direktor Magnum Supre Bolotin izrazio je zadovoljstvo što će upravo njegova tvrtka realizirati ovaj projekt, naglašavajući kako će radovi biti izvedeni u roku i po najvišim standardima. Centar bi trebao biti dovršen u roku od dvije godine, a njegovim otvaranjem Velika Gorica će se svrstati među gradove koji sustavno brinu o kvaliteti života svojih starijih građana.
Umirovljenici Krešimir Ačkar Tomislav Bolotin Centar za starije osobe Velika Gorica

