Vina Erdut Wine & Walk – najljepša jesenska šetnja vinogradima pretvara se u vrhunski lifestyle doživljaj

Vino, priroda i ritam koji osvaja

Zamislite dan kada spajate ono najbolje od života: prirodu u punom jesenskom ruhu, mirise i okuse vrhunskih vina, autentičnu slavonsku kuhinju i glazbu koja vas vodi kroz cijeli doživljaj. Upravo to je Vina Erdut Wine & Walk, događaj koji 20. rujna pretvara Erdutsko vinogorje u scenu kakva se rijetko viđa – spoj tradicije, hedonizma i suvremenog lifestylea.

Od pogleda na Dunav do partyja u vinogradu

Šetnja duga 14 kilometara započinje na imanju Vina Erdut, na vidikovcu s pogledom na moćni Dunav. Ondje se obavlja registracija, poslužuje prvo vino i zalogaji, a DJ Tac kreće s glazbenim zagrijavanjem.

Foto: Vina Erdut Wine & Walk

Ruta vodi kroz selo Erdut i vinarije Danubio i Magistra, spušta se na čarobnu šumsku stazu Porić uz Dunav gdje vas u hladu zelenila čekaju još dvije eno-gastro točke, a potom dovodi i do vinarije Brzica, s jednim od najljepših pogleda na rijeku. Slijedi ulazak u najveći vinograd u Hrvatskoj – impresivnih 437 hektara vinarije Vina Erdut – gdje se toče vina vinarija Royal Hill, Antunović, K55 i, naravno, Vina Erdut.

Foto: Vina Erdut Wine & Walk

U vinogradu vas dočekuje i pravi gastro užitak: restoran Stari mlin iz Dalja poslužuje tradicionalni grah s kobasicom, desert i kavu, a sve to uz rustikalni ugođaj bala slame. To je trenutak za predah – ali i za spektakl: open-air show DJ Taca, koji pretvara vinograd u plesni podij pod vedrim nebom. Inače, restoran Stari mlin je najpoznatija gastro točka ovoga kraja. Za posjet je svakako potrebno rezervirati, jer svi žele uživati na terasi s pogledom na Dunav.

Foto: Vina Erdut Wine & Walk

Slijedi još posjet vinariji Siber, a zatim povratak na imanje Vina Erdut, gdje završavamo dan uz večeru – tradicionalni perkelt od soma – i završni party s DJ Tacom pod zvjezdanim nebom kraj Dunava.

Vina nagrađivana diljem svijeta

Poseban razlog za ponos sudionika je i činjenica da vina koja će se kušati tijekom šetnje dolaze iz podruma koji osvajaju priznanja na najprestižnijim svjetskim ocjenjivanjima. Decanter World Wine Awards, Mundus Vini, Concours Mondial de Bruxelles – samo su neka od natjecanja na kojima su vina iz Erduta briljirala.

Foto: Vina Erdut Wine & Walk

“Svaka nagrada potvrđuje da ono što radimo u vinogradima i podrumu ima svjetsku vrijednost. Vina Erdut Wine & Walk je prilika da ta vina kušate u ambijentu u kojem nastaju,” ističu iz Vina Erdut.

Lifestyle iskustvo koje se pamti

Ovo nije tek vinska manifestacija – ovo je iskustvo za pamćenje. Jesen, Dunav, vino, prijatelji, glazba i autentična slavonska kuhinja spajaju se u dan koji obuhvaća sve ono što čini život ljepšim.

Foto: Vina Erdut Wine & Walk

Ulaznice i prijevoz

Kotizacija iznosi 75 eura, a uključuje: sve degustacije, male zalogaje, ručak, desert i kavu, večeru, brendirani ruksak, brendiranu majicu, čašu, autobusni prijevoz te nastupe DJ Taca.

Prva grupa sa šetnjom kreće u 9, a druga u 10 sati.

Za sve je posjetitelje osiguran autobusni transfer Osijek – Erdut - Osijek.

Prva grupa se vraća za Osijek u 21, a druga u 22 sata.

Foto: Vina Erdut Wine & Walk

Ulaznice su dostupne putem poveznice https://www.erdutski-vinogradi.hr/hr/turizam/vina-erdut-wine-walk – i broj je ograničen.

“Vina Erdut Wine & Walk je više od šetnje – to je doživljaj koji se pamti, trenutak kada vino, Dunav i ljudi postaju jedno. Pridružite nam se i budite dio naše priče,” zaključuju organizatori.