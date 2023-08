Na osobni zahtjev razriješena Dunja M. Drvar, ravnateljica Uprave u Ministarstvu gospodarstva

Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice u četvrtak predložila imenovanje Gorana Frkovića i Riana Bukše za članove Uprave Jadrolinija Rijeka, a na osobni zahtjev razriješena je ravnateljica Uprave u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Dunja Mazzocco Drvar.

Vlada je na zatvorenom dijelu 247. sjednice u četvrtak predložila Nadzornom odboru društva Jadrolinija Rijeka imenovanje Gorana Frkovića i Riana Bukše za članove Uprave toga društva, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju. Vlada je izvijestila i da je na osobni zahtjev razriješena ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Dunja Mazzocco Drvar.

Što se tiče ostalih kadrovskih pitanja, zbog isteka mandata razriješene su zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Marina Nekić, pomoćnica ravnatelja za tržište rada i politike zapošljavanja Ruža Hrga te pomoćnica ravnatelja za pravne poslove Jasminka Vukušić. Novom zamjenicom ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje imenovana je Ivana Mehle, novom pomoćnicom ravnatelja za tržište rada i politike zapošljavanja Ivana Šimek, a pomoćnicom ravnatelja za pravne poslove ponovno je imenovana Jasminka Vukušić.

Donesena je i odluka kojom se Vijeću Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo daje suglasnost za razrješenje direktora Agencije Marina Puha, na osobni zahtjev, radi odlaska u mirovinu.

Razriješena je dosadašnja članica Zajedničkog međuvladinog mješovitog povjerenstva za provedbu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju vojnih groblja Maja Vitaljić. Novim članom Povjerenstva, kao predstavnik Ministarstva pravosuđa i uprave, imenovan je Mladen Bručić-Matic. Istovremeno, Maja Vitaljić razriješena je dužnosti članice Komisije za ekshumaciju i premještaj posmrtnih ostataka žrtava prema Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o uređenju ratnih grobova, a članom te Komisije imenovan je Mladen Bručić-Matic, kao predstavnik Ministarstva pravosuđa i uprave.

Članici Odbora za državnu službu Stanki Vučici ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova predsjednika Odbora za državnu službu, s danom 12. rujna 2023., do imenovanja predsjednika toga Odbora, a najduže do šest mjeseci, jer joj ovlaštenje istječe 11. rujna.

Državnom službeniku Željku Motiku ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za pravne i stambene poslove u Ministarstvu hrvatskih branitelja, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, s danom 4. rujna 2023., a najduže do šest mjeseci, jer mu ovlaštenje istječe 3. rujna.

Također, državnoj službenici Helgi Svirčić ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, do provedbe javnog natječaja za imenovanje glavnog tajnika Ministarstva, s danom 3. rujna 2023., a najduže do šest mjeseci, jer joj ovlaštenje istječe 2. rujna. I državnom službeniku Joži Dušiču ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Direkcije za korištenje službenih zrakoplova, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja, s danom 2. rujna 2023., a najduže do šest mjeseci, jer mu ovlaštenje istječe 1. rujna.

Vlada je podnijela zahtjev za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Statutarne odluke o izmjenama i dopuni Statuta Općine Vir, stoji, uz ostalo, u priopćenju.

