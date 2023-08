Plenković komentirao bujajuću inflaciju: Ne čini nam se prihvatljivim dizanje cijena

Vlada ovog četvrtka održala je 247. sjednicu u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, a jedno od važnijih prijedloga zakona o kojima se danas raspravljalo je i prijedlog zakona o izbornim jedinicama. Između ostalog raspravljalo se i o dopuni Zakona o šumama, kao i izmjeni Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Podsjetimo, premijer Andrej Plenković je ovoga četvrtka sudjelovao na svečanom otvorenju novog kongresnog centra na Vojnom učilištu 'Franjo Tuđman', najavljujući kako će Hrvatska ''iduće godine u ovo vrijeme imati najjače ratno zrakoplovstvo u ovom dijelu Europe''.

Na samom početku sjednice Plenković je izvijestio o aktivnostima Vlade proteklog tjedna. Između ostalog, Plenković se osvrnuo i na investicije u vojsci, kao i na potpisivanje ugovora za tri velika infrastrukturna projekta koja su u planu na području Hrvatske.

- Što se tiče glavnih tema, vidjeli smo podatke o rastu BDP-a od 2,7 posto. To je deseti kvartal rasta zaredom i to pokazuje brzinu oporavka, gospodarstva, i rezultat rada naših radnika. Također, mi smo primili i priopćenje DZS-a u kojem su cijene 7.8 posto više ovog kolovoza nego prošle godine. To je nešto veći postotak rasta nego prošlog mjeseca, a on je potaknut rastom cijena hrane, pića i duhana. Mi smo limitirali cijene plina i struje, a naftne derivate činimo najkonkurentnijima. U ovakvoj krizi je važno da svi akteri djeluju odgovorno i solidarno. Ne čini nam se prihvatljivim dizanje cijena bez odgovarajućeg rasta inputa. Na taj način je gubitnik najveći broj građana i potrošača, zbog toga trebamo nastaviti sa svim naporima za smanjenje inflacije. Vidjeli smo da je inflacija na razini EU na 5,3 posto - komentirao je.

Stalno se otkrivaju novi nestali, komentirao je Plenković dan nakon obilježavanja Međunarodnog dana nestalih osoba, dodajući kako će činiti sve napore da se rasvijetli njihova sudbina, a osvrnuo se i na obljetnicu Kornatske tragedije.

- Kratko ću se osvrnuti na presudu ESLJP u predmetu Slaven Kovačević. Jučer sam se sastao s glavnom tajnicom Vijeća Europe Marijom Pejčinović Burić. Ponavljamo jasno da ćemo se i dalje zalagati za legitimno predstavljanje i jednakopravnost konstitutivnih naroda i svih drugih koji žive u BiH te smo protiv prakse nametanja hrvatskom narodu drugih predstavnika - dodao je, navodeći da je to ''jako loše''.

Osvrnuo se i nadolazeći početak nove školske godine.

- Želim djeci, roditeljima, nastavnicima i svim suradnicima jedno poticajno okružje u novoj školskoj godini, puno veselja, znanja i igre, ali i novih faza u razvoju naših mladih - kazao je Plenković, a komentirao je i uspostavu hitnih helikopterskih službi za četiri grada u Hrvatskoj.

