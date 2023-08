Nove mjere austrijske Vlade protiv poskupljenja: Kočnica za stanarine, zaleđivanje cijena...

Bez mnogo prethodnog pričanja, austrijski konzervativni kancelar Karl Nehammer (ÖVP) i njegov zamjenik, potkancelar Werner Kogler iz stranke Zelenih danas su iznenadno sazvali konferenciju za medije, na kojoj su predstavili novi Vladin Paket mjera protiv poskupljenja. Ništa neobično, da za danas ujutro, gotovo istovremeno nije bila, na zahtjev socijaldemokrata (SPÖ) i krajnje desne Slobodarske stranke (FPÖ) najavljena izvanredna sjednica Nacionalnog vijeća austrijskog parlamenta s kritikama upućenim Nehammerovoj Vladi da ništa ne poduzima kako bi narod rasteretila od sve teže izdržljivih poskupljenja.

Međutim, lukavi strateg Nehammer, potpomognut Koglerom i ministarskim vijećem, danas je ujutro preduhitrio oporbu predstavljenim novim Paketom mjera protiv poskupljenja i tako, kako su to komentirali i domaći mediji, “ukrao” show osupnutoj oporbi. Stoga je sjednica Nacionalnog vijeća počela s zakašnjenjem. Parlamentarci su umjesto u dvoranu, prvotno otišli pred TV ekrane pogledati što to Nehammer i Kogler imaju, u Vladino ime, poručiti Austrijancima. A poručili su sljedeće: “Razvili smo Program protiv poskupljenja jer smo se našli pred velikim izazovom na području stanarina”, rekao je uvodno Nehammer.

Istakao je kako je Vlada odlučila “ograničiti rast cijena stanarina i to na najviše 5 posto godišnje”. Naime, enormno visoke stanarine, trebale su početkom slijedeće godine biti povišene za 15 posto. Mnogi to, kako to pokazuju i ankete, više nisu u mogućnosti platiti. Kancelar je napomenuo kako se radi na trajnom rješenju toga problema. Dio novog Paketa mjera je i odluka o “zamrzavanju” cijena vinjeta za autoceste (96,40 eura), te tzv. “klima tiketa”, koji preferira korištenje sredstava javnog prijevoza. Osim toga Vlada uvodi i “stop” za povećanje cijena općinskih naknada, kao što su naknada za otpadne vode, kanalizaciju i slično.

Zauzvrat je za općine izdvojila 150.000 eura, kako se poskupljenja ne bi prelila na građane. Kako bi spriječila moguće zloupotrebe trenutnog stanja radi ostvarivanja većih profita na leđima naroda, Vlada je kod energetskih koncerna za prodaju nafte i plina, znatno povećala njihov “energetsko-krizni doprinos” koji moraju dati državi i to već kod 10, umjesto dosadašnjih 20 posto. Naime, Vlada namjerava višak javnih prihoda direktno usmjeriti građanima, kojima su oni najpotrebniji. Također je najavljeno i subvencioniranje kod termičkih izolacija i time štednje energije, “kočnica” za kamatne stope itd.

“Cilj Vlade je i dalje smanjiti inflaciju”, poručio je Nehammer. Napomenuo je kako je Vlada na dobrom putu i da je inflacija koja je u siječnju ove godine bila 11 posto, u srpnju pala na 7 posto. “Napeto je kako je izgledati kolovoz, s obzirom da je bio izuzetno turistički jaki mjesec”, dodao je kancelar. Ustvrdio je kako se za rujan i listopad očekuje daljnji pad inflacijske stope u Austriji. Nehammer je također ukazao na već provedene mjere poput valorizacije socijalnih naknada, temeljem kojih će se dječji doplatak povećati za oko 9,7 posto. Rekao je kako su u tijeku i pregovori o povećanju mirovina i pronalaženju izvora za to potrebnih 6 milijardi eura.

Austrijancima je također poručio da mirno mogu dočekati zimu jer je čak 92 posto spremnika ispunjeno plinom i već su u tijeku i pripreme za sljedeću godinu. Potkancelar Kogler je rekao kako Vladine mjere protiv poskupljenja žele građanima ublažiti negativne posljedice rasta cijena izazvanih inflacijom uslijed rata u Ukrajini. I kako sve pojave koje vode povećanju inflacije te pokušaje “varanja” Vlada neće tolerirati nego sankcionirati. “Na kraju je važno, ono što ljudima neto ostane u novčaniku”, istakao je austrijski potkancelar i šef stranke Zelenih, koja je mlađi partner Nehammerovih “narodnjaka” u vladajućoj koaliciji.

Napomenuo je kako mjera ograničenja rasta cijena stanarina na 5 posto godišnje obuhvaća 75 posto svih stanarskih odnosa i 1,2 milijuna stanarina. Kako je rekao, računa na uštede od 500 do 1.500 eura kod malih i srednjih iznosa stanarina. Vladin Paket mjera, kancelar Nehammer predstaviti će danas i Nacionalnom vijeću austrijskog parlamenta. Kako su mediji već najavili, očekuju se oštri napadi na Nehammera i njegovu, kako oporba tvrdi „inertnu“ Vladu.

Tim više jer je objavom novih mjera lukavo preduhitrio oporbene socijaldemokrate (SPÖ) i krajnje desničare (FPÖ). Inače, SPÖ od Vlade traži mnogo radikalnije zahvate, između ostalog da “zaledi” sadašnje stanarine do kraja 2025. godine, da ukine PDV na osnovne živežne namirnice dnevno potrebne za život i osnuje Povjerenstvo protiv poskupljenja koji će striktno pratiti rast cijena i promptno reagirati. FPÖ, između ostalog, traži ukidanje poreza na dobit kod kamata na štednju kao i ograničenje odnosno utvrđivanje gornjeg plafona za kamatne stope.

