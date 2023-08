Obitelj je rezervirala godišnji odmor s njezinom djecom bez nje: ‘To je neprimjereno!’

Organiziranje obiteljskih putovanja može biti prava glavobolja. Pokušati odlučiti kamo ići, odabrati smještaj u kojem će svi uživati, pakirati odgovarajuću odjeću - popis obaveza nema kraja. Ali kako biste se osjećali da je obitelj vašeg partnera rezervirala izlet s vašom djecom i drugom polovicom, bez vas? Jedna je mama ostala u nedoumici nakon što su njezini svekrvi i svekrvi odlučili isplanirati putovanje bez nje, jer ona tvrdi da je to "neprikladno" i "bezobrazno", piše Mirror.

Priznajući da se njezin odnos s obitelji njezinog supruga nedavno "pokvario", mama nije mogla prijeći preko tajnog planiranja, shrvana što je obiteljski odmor uključivao sve osim nje - uključujući i njezinu malu djecu.

"Smjestili smo se u blizini njegove obitelji; nakon što su nam se djeca rodila, odnos između mene i obitelji mog partnera pogoršao se. Smatrao sam da je MIL vrlo nadmoćna i nakon nekoliko intenzivnih situacija, imam ograničen kontakt s njom i djecu viđaju svaki tjedan."

Mama je objasnila da nije mogla uzeti godišnji odmor na poslu, pa da se htjela pridružiti ionako ne bi mogla, ali i dalje misli da je neprimjereno da su ga rezervirali očekujući da će njezina obitelj biti prisutna, a da se ona ni ne spominje. Dodala je: "Iskoristila sam sav svoj godišnji odmor za posjet domovini s partnerom i djecom i nemam više odmora za ovu godinu, radim pola radnog vremena tri dana u tjednu i svaku subotu. Obitelj mog partnera, njegovi roditelji, sestra i njezin partner rezervirali su odmor u karavanu sljedeći vikend i očekuje se da će moj partner i djeca doći. Nije spominjano da ja dolazim, radim u subotu i ne mogu uzeti slobodno vrijeme, a moj partner je više nego sposoban brinuti se o djeci, međutim osjećam se tužno i ne mislim da je prikladno rezervirati odmor za moju djecu koja su oboje mlađa od pet godina, a da ja nisam tamo... Reagiram li pretjerano ili mislite da je ovo u redu?"

Jedan korisnik Mumsneta sugerirao je da je to dobra stvar: "U vašoj situaciji ja bih mislio da je to pobjeda. Djeca dobiju odmor s obitelji, a vi dobijete malo vremena sami u kući kada završite s poslom ." Mama je jednostavno odgovorila: "Očekujem da ću biti pozvana, jer mislim da je nepristojno ne pitati me."

Drugi nisu mogli shvatiti zašto je žena bila uzrujana, jer je jedan upitao: "Pa ako ste ograničeni kontakt s njom zašto bi htjela da dođete na njezin odmor?" Druga je osoba dodala: "Ne volite svoju tazbinu i svejedno radite. Zašto bi, zaboga, očekivali da vas pitaju?"

