Na Krimu sve zabrinutiji: 'Voda će uskoro prestati teći'

Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva u svojem je dnevnom izvješću izrazilo zabrinutost zbog dostupnosti pitke vode nakon uništenja brane Kahovka prošlog tjedna. ‘Rušenje brane Kahovka 6. lipnja 2023. gotovo je sigurno ozbiljno poremetilo primarni izvor pitke vode na okupiranom Krimskom poluotoku kroz Sjevernokrimski kanal (NCC).

Kanal crpi vodu iz akumulacije Kahovka, čiji je ulaz nešto viši od dna akumulacije‘, stoji u dnevnom izvješću. Ministarstvo navodi kako je razina vode u rezervoaru vjerojatno pala ispod razine ulaza vode u kanal do 9. lipnja 2023. te kako će voda uskoro prestati teći 400 kilometara dugim kanalom prema Krimu.

„Ovo će smanjiti dostupnost pitke vode u južnoj Hersonskoj oblasti i sjevernom Krimu. Međutim, ruske će vlasti vjerojatno zadovoljiti trenutne potrebe stanovništva za vodom koristeći rezervoare, racionalizaciju vode, bušenje novih bunara i isporuku flaširane vode iz Rusije“ - napominju kažu iz britanskog ministarstva obrane.

Anton Geraščenko, savjetnik u ukrajinskom Ministarstvu unutarnjih poslova, na Twitteru je objavio video koji navodno prikazuje stanje u krimskom kanalu, no autentičnost snimke nije neovisno potvrđena.

