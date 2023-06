VIDEO Uništeni prvi Leopardi, što to znači? 'Gubitak ima značajne implikacije i izvan same Ukrajine'

Prve snimke na kojima se jasno vide uništeni Leopard tenkovi ukrajinske vojske na bojišnici u Zaporožju objavljene su jučer. Na snimkama se vide uništena i oštećena najmanje dva tenka Leopard 2 A6 te jedan 2A4, ali i čak 11 Bradley M2A2 oklopna vozila oštećena i napuštena u tzv. sivoj zoni bojišnice. Snimke pokazuju i ostavljen i oštećen jedan finski Leopard 2R prenamijenjen za čišćenje minskih polja.

Temeljem tih snimki u svoje popise gubitaka Leoparde i Bradleye su upisali i nezavisne stranice poput nizozemskog Oryx-a koje prate gubitke vojnih vozila u ovom ratu, isključivo temeljem vizualnih potvrda. Sve dosadašnje tvrdnje ruskih izvora i snimke ispale su lažne, no ovaj put gubici zapadnih vojnih vozila su potvrđeni i iz neovisnih izvora.

„Tenk Leopard 2A6 prikazan je na snimci iz zraka izbliza kako gori i potpuno je uništen, a značajke poput nosača topa potvrđuju klasu viđenog vozila. Drugi Leopard 2A6 prikazan je u istoj formaciji oštećen na lijevoj stazi i napušten, zajedno s više američkih borbenih vozila pješaštva M2 Bradley. Ostaje vjerojatnost da su jedinice Leoparda 2A6 pretrpjele daljnje gubitke, budući da se samo mali dio uništenih vozila u sukobu može snimiti iz zraka izbliza.“ - piše specijalizirana internetska stranica Military Watch Magazine.

Snimke nastale iz ruskih dronova ukazuju kako je vjerojatno došlo do naleta prednjih vozila ofenzivne kolone na mine, nakon čega je zbog zastoja ostatak postao laka meta za rusku artiljeriju i dronove kamikaze. Kasniji pokušaji da se dodatnim Bradley vozilima izvuku oštećena vozila samo su povećala gubitke.

I dok ruski analitičari i blogeri likuju, dotle pojedini ukrajinski analitičari ističu kako su gubici sastavni dio svake ofenzive, pogotovo ako se pri tome mora proći kilometarska siva zona puna mina, na putu do dobro utvrđenih ruskih položaja. Ofenziva u Zaporožju traje već šesti dan, žestoki sukobi su bili i noćas, a ishod je još uvijek neizvjestan. Pojedini ukrajinski izvori ističu da su probili ruske linije, dok ruski to negiraju, a za sada nema vizualne potvrde kako je ukrajinska vojska bitno napredovala do naseljenih mjesta. Bitke se uglavnom vode u nekoliko kilometara širokoj sivoj zoni bojišnice.

I dok je među ruskim blogerima euforija zbog stradavanja zapadne vojne tehnike dotle drugi ističu kako je Ukrajina u dosadašnjoj protuofenzivi iskoristila samo manji dio vojnih jedinica predviđenih za ovu zadaću, i da njihove još velike rezerve tek čekaju svoje vrijeme za napad. „Svi pokušaji protuofenzive zasad su propali. No ofenzivni potencijali snaga kijevskog režima za to i dalje postoje”, rekao je jučer i sam Vladimir Putin.

No, gubitak tenkova Leopard 2A6 ipak može imati i neke veće implikacije, piše medij. „Dok su se Leopard 2A4 pokazali vrlo ranjivima u borbi s protuoklopnim oružjem koja je zapravo zastarjela, što najbolje pokazuje turska uporaba vozila protiv lokalnih milicija u Siriji i Iraku, Leopard 2A6 se dugo reklamirao kao mnogo sposobnije vozilo. Koštajući blizu 8 milijuna dolara po vozilu, prednosti nove varijante uključuju korištenje kompozitnog oklopa treće generacije, integraciju duže cijevi i snažnijeg glavnog topa, ugradnju dodatnih oklopnih modula na kupolu i korištenje znatno poboljšanih kontrola vatre. Gubitak ovih tenkova, koji se općenito smatraju najsposobnijima u proizvodnji diljem zapadnog svijeta, ima značajne implikacije i izvan same Ukrajine.“ – ističe Military Watch magazin.

Naime, Njemačka je u početku bila vrlo nevoljka dopustiti isporuku Leoparda 2 Ukrajini, a nagađalo se da je na to uvelike utjecala i zabrinutost da bi moguće negativne posljedice borbi mogle naštetiti ugledu tenka. „Ovi događaji bi mogli biti veliki gubitak zbog svoje središnje važnosti Leoparda za reputaciju njemačkog obrambenog sektora i za njegov izvozni profil oružja kao možda najupečatljivijeg obrambenog proizvoda zemlje.“ – ističe Military Watch.

