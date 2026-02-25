DP se ne odriče Dabre, Hrebak ga neće za stol, Plenković traži rješenje

Iz najveće krize s kojom se do sada suočila vladajuća je koalicija izišla s barem jednom, a vrlo vjerojatno i s dvije zastupničke ruke više nego što ih je do sada imala. Većini se, naime, usred prijetnji raskolom izazvanih pokladnim pjevanjem DP-ova Josipa Dabre u slavu ustaškog poglavnika Ante Pavelića, danas i formalno priključila bivša SDP-ova, sada nezavisna zastupnica Boška Ban. Nešto kasnije, istu je namjeru prilično otvoreno izrazio i Dario Zurovec, gradonačelnik Svete Nedelje, također nezavisni saborski zastupnik.

– Prvo i osnovno, nemam problema popiti kavu s premijerom, niti s bilo kojim drugim dužnosnikom. Međutim, prioritet takvog razgovora morala bi biti željeznica do Svete Nedelje i Samobora. To bi bila ulaznica za razgovor i nema veze s dnevnom politikom, nego s razvojem ovog dijela Hrvatske – rekao nam je danas Zurovec, napominjući kako je, nakon željeznice, spreman razgovarati i o drugim temama. Na opasku kako to zvuči kao uvjet za ulazak u koaliciju, uzvratio je kako pitanje podrške nije tako jednostavno.

– Neki ljudi podršku daju iz uvjerenja, neki zbog sitnih osobnih stvari, a ono o čemu ja želim razgovarati jest razvoj Hrvatske – kaže Zurovec i dodaje kako nema nikakvog razloga odbiti kavu s Plenkovićem koji je, ističe, ipak premijer u trećem uzastopnom mandatu. Ovom treba dodati i kako smo, u neslužbenom razgovoru s dobro upućenim izvorom bliskom Zurovcu čuli i kako je dodatni uvjet za ulazak u vladajuću koaliciju taj da HDZ na sljedećim lokalnim izborima podrži Zurovca u utrci za novog župana Zagrebačke županije, a hoće li na to pristati HDZ, koji za ovu funkciju navodno već neko vrijeme sprema ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, bit će jasnije narednih dana.

Da iznenađenje bude veće, Zurovec je samo par dana ranije snimljen u razgovoru sastanku s čelnicima Platforme Sjever i IDS-a Matijom Posavcem i Lorisom Peršurićem, što je protumačeno kao okupljanje nove platforme na centru, koja je odmah dobila i medijsko ime "Batak koalicija", po restoranu u kojem se trojac sastao. Iz Zurovčevih posljednjih izjava jasno je, međutim, kako su šanse za takvu izbornu koaliciju praktički jednake nuli.

Zasad nije jasno ni kako će na novu situaciju reagirati HSLS, čiji se predsjednik Dario Hrebak, zajedno sa saborskim kolegom Darkom Klasićem, danas sastao s premijerom Andrejom Plenkovićem, i to nakon što je premijer prije toga održao odvojeni sastanak s predstavnicima DP-a Ivanom Penavom i Stipom Mlinarićem. Što se tiče DP-a, neslužbeno se moglo čuti kako je Plenković od čelnika ove stranke tražio jamstva da Dabrin ispad sa slavljenjem Pavelića nije bio izrežiran u njihovoj stranci, kao i jamstvo da se takve stvari više neće ponavljati. DP-ovci su ga, kažu naši izvori, uvjerili kako se radilo tek o Dabrinu "nestašluku" ne i "ustašluku", kao i da u njegovu ponašanju nije bilo ni natruha namjere, pogotovo ne one iza koje bi stajala stranka, o čemu je nakon sastanka govorio i Ivan Penava, a na tom je tragu govorio i sam Plenković, na konferenciji za novinare nakon sastanka koalicije.

Prema istim izvorima bliskim DP-u, Plenković je na sastanku spomenuo i mogućnost da koalicija nastavi dalje tako da Dabro formalno ne bude dio većine, ali da po volji nastavi glasati za prijedloge Vlade u kojoj je i njegova stranka. Iz DP-a su, međutim, odbacili ovu kombinaciju, pa u tom smislu treba čitati i Penavinu poruku da DP ostaje u koaliciji, ali i da "nema podjela, nema Dabro je jedno, Ćipe drugo.."

Ideja o ovakvom Dabrinu "posebnom statusu" proteklih se dana spominjala i u koalicijskim kuloarima, no svi su više-manje bili svjesni kako bi bilo krajnje neobično da se DP pomiri sa situacijom u kojoj njihov zastupnik, dakle član njihova kluba, član predsjedništva i glavni tajnik stranke, istodobno i jest i nije u koaliciji sa svojom strankom i drugim partnerima. Dapače, zbog svoje inovativnosti ovaj je plan dobio i posprdni naziv "Schrödingerov Dabro". Na sastanku je bilo riječi i o Dabrinu ultimatumu, odnosno ideji da se koalicijska kriza riješi njegovim odlaskom iz Sabora, pod uvjetom da se prije toga zakonom zabrani svako isticanje komunističkih simbola, uključujući i crvenu petokraku i pozdrav "Smrt fašizmu, sloboda narodu". Tu je ideju Plenković početkom tjedna javno otklonio, poručujući kako HDZ-u ne pada na pamet donositi zakon s bilo kakvim zabranama, no danas je, tvrde naši izvori, zaključeno kako će se u tom smjeru ipak djelomice krenuti, i to tako da se izbjegne potpuna zabrana, ali i osigura jednako poštovanje za sve žrtve i jednaka osuda svih zločina počinjenih u ime ideologija prošlog stoljeća.

Okvir za to trebalo bi osigurati Povjerenstvo za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih neposredno nakon Drugoga svjetskog rata koje je Vlada osnovala ljetos, a na čelu mu je Ivan Penava. Što se tiče mogućeg "krpanja" koalicije rukama sa strane, takva se mogućnost, tvrde i iz HSLS-a i iz DP-a, danas nije spominjala. Pozornost javnosti istodobno je privukao dolazak u Banske dvore Milorada Pupovca. Iako čelnik SDSS-a tvrdi kako se o mogućnosti njihova ulaska u parlamentarnu većinu ne razgovara, jasno je da je gotovo istodobno održavanje ovih sastanaka u najmanju ruku trebalo ostaviti dojam da HDZ ima i alternativu za slučaj da mu se partneri ne primire. Nitko od naših sugovornika, međutim, ne vjeruje da bi SDSS uopće mogao doći u obzir kao rješenje ove situacije, budući da je koalicija u kojoj bi u većini istodobno bili i DP i SDSS potpuno nezamisliva (pitanje je bi li SDSS kao partnera nakon pomaka udesno mogli "progutati" i HDZ-ovci), a ruke kojima bi nadomjestio eventualni odlazak DP-a HDZ u ovom času jednostavno nema.