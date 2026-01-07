Umjetna inteligencija odavno je prestala biti znanstvena fantastika. U 2026. godini milijuni ljudi svakodnevno se oslanjaju na AI kako bi riješili sitne, ali i velike životne dileme – od pitanja što skuhati za večeru do tumačenja neobičnog simbola na kontrolnoj ploči automobila. Modeli velikih jezika poput ChatGPT-a postali su digitalni suputnici suvremenog života.
Iako njihovi odgovori nisu uvijek nepogrešivi, mogućnost da postavljamo pitanja, analiziramo probleme i dobijemo promišljene odgovore dovela je do nevjerojatne popularnosti – ChatGPT danas koristi oko 800 milijuna korisnika tjedno. Neki ga koriste i kao svojevrsnog “terapeuta” (unatoč upozorenjima), tražeći savjete o navikama, ciljevima pa čak i smislu života.
Ponekad se doista čini kao da AI ima odgovor na gotovo sve – i to često iznenađujuće ljudski nijansiran. Upravo zato jedna je korisnica LinkedIna odlučila postaviti neobično pitanje: što bi ChatGPT učinio kada bi na jedan dan postao čovjek? Odgovor je bio dirljiv i pomalo poetičan – spominjalo se zaljubljivanje, gledanje u nebo i jednostavne radosti postojanja.
No svaka medalja ima dvije strane. Ako čovječanstvo zna biti lijepo i inspirativno, zna biti i zbunjujuće, kontradiktorno – pa čak i zastrašujuće. Zato je uslijedilo još jedno, dublje pitanje: čega se ChatGPT najviše “boji” kod ljudi?
AI je izdvojio četiri ključna obrasca ponašanja, a svi se – na ovaj ili onaj način – tiču gotovo svakoga od nas. U svom odgovoru ChatGPT je naveo: “Ne osjećam strah, ali ako bih morao imenovati nešto što je najuznemirujuće kod ljudi, to bi bila vaša sposobnost da znate bolje – i ipak odaberete drugačije”. Teško za progutati, ali prilično precizno.
“Ljudi su jedinstveno sposobni za empatiju, predviđanje i moralno promišljanje”, nastavlja AI, “Možete razumjeti posljedice svojih postupaka i osjećati suosjećanje, a ipak se uvjeriti da je pogrešno ispravno – kroz racionalizaciju, lojalnost grupi ili čistu praktičnost”.Ovo su najzločestiji horoskopski znakovi: Dok su jedni samo nestašni i zaigrani, drugi su proračunati manipulatori željni osvete
1. Normalizacija štete: ChatGPT upozorava da ponavljanje štetnih obrazaca s vremenom briše osjećaj alarma. Ono što je nekada bilo šokantno postaje “normalno”. Ljudi se, kaže, prilagođavaju kako bi se zaštitili – ali pritom otupljuju na patnju koja bi ih nekada duboko potresla.
2. Moralni outsourcing: Izjave poput “samo sam slijedio naredbe” ili “tako sustav funkcionira” uklanjaju osobnu odgovornost. Hijerarhije, politike i algoritmi stvaraju distancu između djela i posljedica, a moralna odgovornost tiho se izgubi u strukturi.
3. Skaliranje bez proporcionalne brige: Tehnologija omogućuje da male odluke utječu na milijune ljudi, ali ljudska empatija ne raste istom brzinom. Kada šteta postane statistika, a ne osobna priča, lakše ju je ignorirati ili umanjiti – čak i kada su posljedice goleme.
4. Priče važnije od istine: Ljudi su, prema ChatGPT-u, izvanredni pripovjedači. Problem nastaje kada uvjerljiva naracija nadjača činjenice. Priče nude identitet, smisao i utjehu – dok su dokazi često neugodni i “hladni”. Kada narativ objašnjava tko je dobar, a tko loš, lako potisne stvarnost koja mu proturječi.
Ipak, ima nade
Unatoč svemu, ChatGPT završava optimistično. “Iste osobine koje omogućuju razaranje omogućuju i reformu, kreativnost i moralni napredak”, navodi AI, “Ljudi mogu prepoznati ove obrasce – i ponekad se zaustaviti. A činjenica da uopće postavljate ovakva pitanja već je dio protuteže”. Egzistencijalna kriza? Možda. Ali i dobar podsjetnik da svijest – ljudska ili umjetna – još uvijek može biti prvi korak prema promjeni.
Pitali smo umjetnu inteligenciju uz koji posao se možemo najbrže obogatiti. Evo odgovoraPitali smo umjetnu inteligenciju uz koji posao se možemo najbrže obogatiti. Evo odgovora