SPOR OKO ODLASKA U IZRAEL

Premijer odbacio kritike Milanovića: 'Nisam ga ni slušao. Neka se bavi sa sobom i svojim putovanjima'

Zagreb: Andrej Plenković održao konferenciju za medije nakon sastanka parlamentarne većine
Foto: Marko Seper/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
25.02.2026.
u 16:58

Premijer se osvrnuo na kritiku iz Mađarske i Slovačke da Hrvatska nije pouzdan partner nakon što te dvije zemlje više ne mogu dobavljati sirovu naftu putem naftovoda Družba.

Hrvatsku javnost ne bi trebale zanimati stvari od prije osam godina, rekao je premijer Andrej Plenković o neuspješnoj nabavi borbenih aviona F-16 od Izraela, rekavši da kritike predsjednika Zorana Milanovića o posjetu ministra obrane toj zemlji nije ni poslušao.  “Milanović neka se bavi sobom, svojim putovanjima, svojim intenzivnim angažmanom u zadnjih godinu i nešto. Još intenzivnijim nego onim u prvom mandatu i neka se hvali sa svojim uspjesima. On je zadnji koji će tumačiti meni ili ministrima kamo će putovati. To nije njegov posao”, poručio je predsjednik Vlade.

Predsjednik Milanović rekao je u srijedu da Izrael vodi zvjersku politiku i ne može biti pouzdan partner Hrvatskoj, a posjet ministra obrane Ivana Anušića Židovskoj Državi opisao je kao odlazak na "pokajanje grijeha” zbog "pokliča iz Drugog svjetskog rata." Vrhovni zapovjednik OSRH rekao je da hrvatska vojska neće surađivati s izraelskom vojskom koja je u Gazi pokazala "neviđeno gaženje humanitarnog prava i ljudskosti".

“Nemam pojma, nisam ga ni slušao, niti ću ga komentirati. Ne zanima me, doslovno”, odvratio je premijer. Tijekom tzv. Nezavisne Države Hrvatske, oko čijeg se pokliča i danas diže bura u Hrvatskom saboru, ubijeno je preko 75 posto pripadnika Židovske zajednice, navodi se na stranicama Memorijalnog centra o Holokaustu Yad Vashem u Izraelu, koji je Anušić posjetio u utorak.  Novinari su premijera podsjetili na neuspješnu nabavu izraelskih borbenih zrakoplova F-16 2018. godine, upitavši ga je li Izrael sada pouzdaniji partner nego tada.

Plenković je kazao da “ta nabava nije bila vođena na način koji bi doveo do realizacije onoga što je bila njena namjera”, stoga drugu nabavu “vodi tim iz ove kuće”, a ne tim iz Ministarstva obrane. “Prema tome, naučene lekcije su više nego jasne”, kazao je premijer, upitavši treba li se “sada vraćati na stvari od prije 7-8 godina. Pa koga to zanima?”

“Zanimljivo, nikoga od vas uopće ne zanima što je bilo u Ukrajini, to što smo bili jučer kao jedina zemlja koja nije nordijska ili baltička, na 4. godišnjici početka ruske agresije na Ukrajini”, spočitnuo je premijer novinarima, napomenuvši i da je nedavno bio u Indiji na samitu o umjetnoj inteligenciji.  “Puno je važnije ovo što se tiče pjevušenja. Ali dobro, takve su nažalost realnosti Hrvatske, pa ćemo se njima prilagoditi.”

Premijer se osvrnuo na kritiku iz Mađarske i Slovačke da Hrvatska nije pouzdan partner nakon što te dvije zemlje više ne mogu dobavljati sirovu naftu putem naftovoda Družba. “JANAF nije alternativan, nije sekundaran, on može biti i jedini dobavni pravac za opskrbu naftom i Mađarske i Slovačke ako treba”, rekao je Plenković, poručivši javnosti tih dviju zemalja “stop histeriji jer on nije nepouzdan, dapače siguran je i nije skup, već ima normalne transportne tarife, ovisno o duljini ugovora i količini nafte koja se naručuje”.

Predsjednik vlade poručio je tim dvjema zemljama koje su prijetile Ukrajini da će joj ukinuti dostavu električne energije ako ne pusti naftu kroz naftovod Družba, da je Hrvatska prijateljska i susjedna zemlja, koja će putem Jadranskog naftovoda dopremiti dovoljne količine sirove nafte u dvije rafinerije, da gospodarstvo, promet i sve ostalo što ovisi o naftnim derivatima, normalno funkcionira i u Mađarskoj i u Slovačkoj. Hrvatska ima blagodat da ima Jadransko more pa će kao takva, i kao dobronamjerna, dobrosusjedska, europska, partnerska zemlja, povrh onoga što nama treba, “biti na usluzi našim susjednim zemljama”. "To je cijeli smisao regionalnog energetskog čvorišta”, poručio je za kraj premijer. 

Što se događalo na sastanku koalicije vladajućih: DP se ne odriče Dabre, Hrebak ne odustaje ni po cijenu novih izbora
Ivan Anušić Izrael HDZ Zoran Milanović Andrej Plenković

