Na čelo bolnice ne može nitko kome prijeti zatvor

Hrvatska je među vodećim zemljama Europske unije po percipiranoj razini korupcije, a posebno je problematična korupcija u zdravstvu s obzirom na to da takva nedjela imaju i direktan utjecaj na ljudsko zdravlje pa i život. Zdravstvo mora biti posebno zaštićeno jer ima stratešku važnost za cjelokupno stanovništvo, drže u najvećoj oporbenoj stranci SDP-u koja je na Predsjedništvu u četvrtak usvojila stranački "antikorupcijski plan za zdravstvo" u pet točaka, a šef stranke i zastupnica Sara Medved jučer su ga i predstavili u Saboru.

SDP traži uvođenje javne objave životopisa, kvalifikacija i sukoba interesa svih članova upravnih vijeća zdravstvenih ustanova koje biraju ravnatelje zdravstvenih ustanova. Prilikom izbora ravnatelja trebaju biti javno objavljene biografije i programi rada svih kandidata, a potrebno je prijaviti eventualni sukob interesa. Inzistiraju i na dodatnom kriteriju, a to je da svatko tko želi biti ravnatelj zdravstvene ustanove mora pribaviti i potvrdu o nekažnjavanju, uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za djelo za koje je zapriječena kazna više od pet godina zatvora te potvrdu komore o disciplinskim mjerama i etičkim postupcima.

Zalažu se i za centraliziranje procesa nabave putem posebne agencije za nacionalnu nabavu lijekova, materijala i medicinske opreme te za to da se roba bira prema kvaliteti i održivosti, a za manje narudžbe predlažu da se koristi EU model e-tržnice, odnosno model unaprijed dogovorenih cijena. Svi troškovi zdravstvenih ustanova moraju biti javno dostupni, a poglavito ugovori HZZO-a po uslugama i izvršiteljima usluga. Potreban je jasniji pregled ugovora sa svim izmjenama i aneksima te pregled mini-natječaja i okvirnih sporazuma. Nužno je objaviti realizaciju ugovora, a ne samo potpisani ugovor, drže u SDP-u.

Ponovno bi izdvojili i Agenciju za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu iz okvira Ministarstva, a kao neovisan mehanizam kontrole unutar Agencije uključili bi i predstavnike zainteresirane javnosti i udruga civilnog društva koji ne smiju biti povezani s donositeljima odluka u zdravstvu. "Zviždačima" u zdravstvu mora se, napominju u SDP-u, omogućiti sigurno, anonimno i učinkovito prijavljivanje nepravilnosti, a građane kontinuirano educirati i informirati o njihovim pravima i mogućnostima prijave. Uz to treba normirati i educirati, kažu, i sve djelatnike o profesionalizmu i etičkim principima, pa će se time, vjeruju, za izvjesno vrijeme stvoriti nova profesionalna etika u zdravstvu. Predlažu i bolju regulaciju sukoba interesa i darovanja liječnicima i medicinskom osoblju.

Zalažu se i za znatno preusmjeravanje financijskih sredstva na javne ustanove umjesto da se s privatnicima sklapaju ugovori radi smanjenja listi čekanja. U SDP-u su jučer upozorili i na nelogičnosti u zdravstvenom sustavu. Unatoč manjem broju korisnika od 2015. opterećenje sustava, kažu, raste. Dok broj hospitalizacija i intervencija pada za oko 20 posto, rashodi za bolničku zaštitu porasli su za 119 posto, za posebno skupe lijekove čak 228 posto, za lijekove na recepte 73 posto, a troškovi primarne zdravstvene zaštite povećali su se za 114 posto.

U sustavu sa 6 posto manje korisnika broj zaposlenih porastao je za više od 15 posto, a broj liječnika za oko 16 posto. Istodobno se događa eksplozija zapošljavanja u kategoriji "ostalih zdravstvenih djelatnika visoke naobrazbe" – njih je 184 posto više nego 2016. godine. I broj zaposlenih s nižom stručnom spremom u zdravstvenom sustavu se, tvrde u SDP-u, od 2016. više nego udvostručio (+105 posto).

– Korupcija u zdravstvu širom je otvorena. Sustav je neefikasan i koruptivan, a najveći je problem u javnoj nabavi. Svakim danom izlaze nove afere, a resorno ministarstvo šuti. Zdravstvo je postalo poligon za političke i interesne mreže – kazao je šef SDP-a Hajdaš Dončić, koji je ministricu zdravstva Irenu Hrstić optužio da nije provela nijednu najavljenu antikorupcijsku mjeru u godinu dana.