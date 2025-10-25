Birače od birališta i politike udaljava osjećaj da je moguće krasti, a ne biti lopov!

Što je za demokraciju jedne zemlje, poimence Hrvatske, lošije – da njezini građani sve manje izlaze na izbore ili da im država uvede obvezu da moraju glasati? Probni balon koji bi trebao ispitati koje je zlo manje pukao je prilikom lansiranja; vlast nema interesa da dira u zaštićeni izborni teren na kojem redovno pobjeđuje, a opozicija nema snage nametnuti promjenu o kojoj ovisi njezin politički rezultat. Kamen je, ipak, bačen u javnost; hoće li pasti na glavu onome tko ga je bacio? Građanske zajednice i intelektualni solisti lakše će objasniti zašto su postavili pitanje iz domene politike nego što će političke stranke opravdati što od izbora do izbora predu kao mačka oko vruće kaše a da ne otvore usta o bolnoj činjenici da narod gubi interes za demokraciju. Umjesto politike, problem je s mrtve točke pokrenulo civilno društvo, s malo izgleda da će samo isušiti močvaru u kojoj veći krokodil guta manjega.