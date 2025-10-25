Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 23
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
IZMEĐU DVA POLA ISTE DRŽAVE NEMA POVJERENJA

Birače od birališta i politike udaljava osjećaj da je moguće krasti, a ne biti lopov!

Autor
Mirko Galić
25.10.2025.
u 07:36

HDZ se hvali da institucije rade svoj posao, da su neovisne, da nema nedodirljivih, što ne bi bilo netočno kad za istu stvar, bespravnu gradnju, primjerice, jedne ne bi trpale u istražni zatvor, a druge ostavljale na položajima u državnim tvrtkama

Što je za demokraciju jedne zemlje, poimence Hrvatske, lošije – da njezini građani sve manje izlaze na izbore ili da im država uvede obvezu da moraju glasati? Probni balon koji bi trebao ispitati koje je zlo manje pukao je prilikom lansiranja; vlast nema interesa da dira u zaštićeni izborni teren na kojem redovno pobjeđuje, a opozicija nema snage nametnuti promjenu o kojoj ovisi njezin politički rezultat. Kamen je, ipak, bačen u javnost; hoće li pasti na glavu onome tko ga je bacio? Građanske zajednice i intelektualni solisti lakše će objasniti zašto su postavili pitanje iz domene politike nego što će političke stranke opravdati što od izbora do izbora predu kao mačka oko vruće kaše a da ne otvore usta o bolnoj činjenici da narod gubi interes za demokraciju. Umjesto politike, problem je s mrtve točke pokrenulo civilno društvo, s malo izgleda da će samo isušiti močvaru u kojoj veći krokodil guta manjega.

Ključne riječi
HDZ SDP korupcija glasanje Izbori demokracija

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja