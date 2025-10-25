Što je za demokraciju jedne zemlje, poimence Hrvatske, lošije – da njezini građani sve manje izlaze na izbore ili da im država uvede obvezu da moraju glasati? Probni balon koji bi trebao ispitati koje je zlo manje pukao je prilikom lansiranja; vlast nema interesa da dira u zaštićeni izborni teren na kojem redovno pobjeđuje, a opozicija nema snage nametnuti promjenu o kojoj ovisi njezin politički rezultat. Kamen je, ipak, bačen u javnost; hoće li pasti na glavu onome tko ga je bacio? Građanske zajednice i intelektualni solisti lakše će objasniti zašto su postavili pitanje iz domene politike nego što će političke stranke opravdati što od izbora do izbora predu kao mačka oko vruće kaše a da ne otvore usta o bolnoj činjenici da narod gubi interes za demokraciju. Umjesto politike, problem je s mrtve točke pokrenulo civilno društvo, s malo izgleda da će samo isušiti močvaru u kojoj veći krokodil guta manjega.
Birače od birališta i politike udaljava osjećaj da je moguće krasti, a ne biti lopov!
HDZ se hvali da institucije rade svoj posao, da su neovisne, da nema nedodirljivih, što ne bi bilo netočno kad za istu stvar, bespravnu gradnju, primjerice, jedne ne bi trpale u istražni zatvor, a druge ostavljale na položajima u državnim tvrtkama