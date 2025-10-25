Obrat: pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević ipak će morati otići?

Novu pravobraniteljicu za djecu Sabor će ipak birati s liste od osam, a ne tri imena. Rezultat je to vrlo neobičnog poteza Odbora za obitelj, mlade i sport, koji je jučer ponovo utvrđivao prijedlog imena među kojima bi saborski plenum trebao odabrati pravobraniteljicu za narednih osam godina. Taj je posao Odbor već odradio, no glasanje je sada ponovljeno na zahtjev HDZ-ovih zastupnika, koji su u međuvremenu shvatili da listići na kojima su imena zaokruživali prije tjedan dana sadrže problematičnu uputu za glasanje. Na tim su listićima, da podsjetimo, HDZ-ovci među trima kandidatkinjama čija su imena proslijeđena Saboru prije samo tjedan dana zaokružili i aktualnu pravobraniteljicu Helencu Pirnat Dragičević, odlazak koje čitavo vrijeme zaziva njihov koalicijski partner Domovinski pokret. Pa je tako Pirnat Dragičević dobila devet od ukupno 11 glasova zastupnika koji su bili na sjednici, što ju je pozicioniralo na vrh liste predložene Saboru.