Na autobusnoj stanici nožem nasrnuo na poznanika i ubo ga u vrat

Muškarac (48) optužen je za pokušaj ubojstva, a optužnicu je protiv njega podigao ŽDO Split. Riječ je o događaju koji se zbio 9. lipnja oko 22 sata na autobusnoj stanici u Ulici Antuna Gustava Matoša u Splitu. Optuženika se tereti da je nožem nasrnuo i više puta izbo svog 42-godišnjeg poznanika. Ubo ga u vrat i ozlijedio opasno po život. Teško ozlijeđeni 42-godišnjak je uspio pobjeći u obližnji fast food kako bi potražio pomoć. Život mu je spašen zahvaljujući brzoj liječničkoj intervenciji. Što se tiče 48-godišnjaka, on se nakon napada na mlađeg muškaraca prvo udaljio s mjesta događaja, no onda se vratio te je uhićen. Od tada je u istražnom zatvoru, a tužiteljstvo u optužnici traži da mu se istražni zatvor produlji.