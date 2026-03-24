Novi udarac za Cosbyja: Mora platiti 59 milijuna dolara ženi koju je drogirao i silovao 1972. godine

Porota građanskog suda u Santa Monici u ponedjeljak je donijela odluku koja je odjeknula Amerikom, proglasivši Billa Cosbyja (88) odgovornim za drogiranje i seksualno zlostavljanje Donne Motsinger davne 1972. godine. Nakon gotovo dva tjedna suđenja, poroti je trebalo oko dva dana vijećanja da zaključi kako nekadašnja televizijska ikona mora platiti Motsinger nevjerojatnih 59,25 milijuna dolara odštete. Iznos se sastoji od 19,25 milijuna dolara kompenzacijske odštete za pretrpljenu bol, duševne patnje, gubitak životne radosti i poniženje, te dodatnih 40 milijuna dolara kaznene odštete, čime je porota poslala snažnu poruku o težini počinjenog djela.

Ova presuda predstavlja vjerojatno najveći financijski udarac za Cosbyja u dugom nizu pravnih bitaka koje vodi desetljećima.

Incident se dogodio prije više od 50 godina, kada je Donna Motsinger radila kao konobarica u restoranu u Sausalitu, sjeverno od San Francisca. U svojoj tužbi, podnesenoj 2023. godine, navela je da ju je Cosby, koji je tada bio u svojim tridesetima, pozvao na svoj stand-up nastup u obližnjem San Carlosu. Prema njezinim tvrdnjama, pokupio ju je limuzinom, ponudio joj vino i dvije tablete za koje je rekao da su aspirin. Motsinger je posvjedočila kako je nakon toga počela gubiti svijest dok su je dvojica muškaraca smještala natrag u vozilo. "Sljedeće čega se sjeća jest da se probudila u svojoj kući, bez odjeće, samo u donjem rublju. Znala je da ju je Bill Cosby drogirao i silovao", stoji u tužbi koja je pokrenuta zahvaljujući kalifornijskom zakonu koji je privremeno ukinuo zastaru za stare slučajeve seksualnog zlostavljanja.

Cosbyjev pravni tim, predvođen odvjetnicom Jennifer Bonjean, tijekom suđenja je tvrdio da se cijeli slučaj temelji na "spekulacijama i pretpostavkama", ističući kako Motsinger "slobodno priznaje da nema pojma što se dogodilo" zbog gubitka svijesti. Sam Cosby, koji je negirao sve optužbe, nije svjedočio na suđenju. Njegova odvjetnica je nakon objave presude izjavila da su razočarani odlukom te je najavila žalbu, no porota je očito povjerovala iskazima tužiteljice i njezinih svjedoka, među kojima je bila i Andrea Constand, žena zbog čijih je optužbi Cosby ranije bio i kazneno osuđen.

Donna Motsinger je nakon presude dala izjavu koja sažima desetljeća boli i borbe za pravdu. "Ova presuda se ne tiče samo mene - radi se o tome da me se konačno čulo i da se gospodina Cosbyja pozvalo na odgovornost. Teret onoga što mi se dogodilo nosila sam više od 50 godina. To nikada ne nestaje. Danas je porota vidjela istinu i smatrala ga odgovornim. To znači sve. Nadam se da će ovo dati snagu drugim preživjelima koji još čekaju svoj trenutak da ih se čuje", poručila je Motsinger, čiju je iznimnu hrabrost pohvalio i njezin odvjetnički tim.

Ova presuda još je jedan korak u potpunom urušavanju reputacije čovjeka koji je desetljećima nosio titulu "tate Amerike" zbog uloge Cliffa Huxtablea u megapopularnom "Cosby Showu". Paradoksalno, dolazi gotovo pet godina nakon što je Vrhovni sud Pennsylvanije 2021. poništio njegovu kaznenu presudu iz 2018. godine zbog seksualnog napada na Andreu Constand. Cosby je tada pušten iz zatvora nakon što je odslužio gotovo tri godine kazne, a presuda je poništena zbog proceduralne pogreške, odnosno kršenja ranijeg dogovora tužitelja da ga neće kazneno goniti, što mu je omogućilo da svjedoči u građanskoj parnici bez pozivanja na Peti amandman.

Iako je izbjegao kazneni zatvor, građanske tužbe nastavile su se nizati. Godine 2022. druga porota u Santa Monici proglasila ga je odgovornim za seksualno zlostavljanje Judy Huth u Playboyevoj vili 1975. godine, kada je ona bila tinejdžerica, te mu je naloženo plaćanje odštete od 500.000 dolara. Slučaj Donne Motsinger samo je jedan u nizu optužbi više od 60 žena koje su Cosbyja optužile za silovanje, drogiranje, seksualno zlostavljanje i uznemiravanje. Obrasci ponašanja koje su opisivale desetljećima bili su zapanjujuće slični: Cosby bi iskoristio svoj status i moć kako bi stekao povjerenje žena, a potom bi ih drogirao i zlostavljao. Iako on i dalje uporno poriče sve optužbe, presude poput ove pokazuju da, čak i kada kazneni progon zakaže ili zastari, pravda u građanskim postupcima može biti dostižna.