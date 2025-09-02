Naši Portali
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
STRAVIČAN SLUČAJ U NJEMAČKOJ

Muškarac hladnokrvno ubio poznanika pa njegovo tijelo mjesecima skrivao u madracu: Dobio doživotni zatvor

Njemačka policija
Reuters/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
02.09.2025.
u 21:48

Muškarac je osuđan na doživotnu kaznu zatvora zbog ubojstva i pokušaja teškog seksualnog napada

Hamburg je potresao šokantan slučaj brutalnog ubojstva koje je nedavno razotkriveno pred Višim sudom. Muškarac je četiri mjeseca skrivao tijelo svog poznanika u vlastitom stanu. Prema optužnici, zločin se dogodio u rujnu 2019. godine. kada su se dvojica muškaraca upoznali na rođendanskoj zabavi u hamburškoj četvrti Sternschanze, nakon čega su zajedno otišli u stan ubojice u Neustadtu. Iako su planirali nastaviti večer u noćnom klubu, no, kako prenosi Fenix Magazin, planovi nisu ostvareni.

Sudski spisi pokazuju da je muškarac dao svojoj žrtvi kapi s ciljem seksualnog napada. Kada se žrtva odupirala, muškarac ga je ubio, a njegovo tijelo zatim sakrio u sobi za goste, zatvorivši vrata i zalijepivši ih. Nevjerojatno, muškarac koji je počinio ubojstvo nastavio je s normalnim životom: radio je kao bolničar, kuhao, gledao filmove s prijateljima... Ni neugodan miris iz stana nije privukao pažnju susjeda ni prijatelja, a muškarac je za sve okrivio navodnu vlagu i plijesan.

Policija je konačno reagirala nakon dojave svjedoka, a u siječnju 2020. ubojica je uhićen u svom stanu. Tijelo žrtve je pronađeno u visokom stupnju raspadanja. Tijekom suđenja otkriveno je da je ubojica lagao o mnogim stvarima: prevario je svjedoke, obmanjivao poslodavce, a čak se predstavljao kao liječnik, iako je bio bolničar. Dennis Grünert, odvjetnik obitelji žrtve, izjavio je: “Tijekom procesa smo vidjeli kako se sve više zapliće u vlastite laži i opravdanja. Pretraživao je na internetu kako sakriti leš i kako se tijelo mijenja kroz vrijeme. Strah od kazne i srama ga je, navodno, spriječio da se javi nadležnima.”

Na kraju, muškarac je osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog ubojstva i pokušaja teškog seksualnog napada. Sud je istaknuo njegovu hladnokrvnost i manipulativno ponašanje kao izrazito opasne za društvo.

Ključne riječi
strava horor ubojstvo Njemačka

