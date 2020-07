Murali za sisačkog slikara i rasplesanog astronauta

Šest novih murala dobio je Sisak u sklopu ovogodišnjeg Festivala Re:Think. Peti je to festival ulične umjetnosti u Sisku koji organizira Gradska galerija Striegl i udruga KultCom, a zahvaljujući njima danas je Sisak prepoznatljiv po svojim zidnim slikama, kojih će sa zaključenjem ovogodišnjeg festivala ukupno biti 40 u svim dijelovima grada.

Proteklih godina u Sisku su murale, uz hrvatske, stvarali i umjetnici iz Njemačke, Austrije, Meksika, Urugvaja, Argentine i drugih zemalja Europe i svijeta, no ovogodišnji je, zbog epidemije koronavirusa, podređen hrvatskim umjetnicima koji u svijetu street arta imaju veliki ugled.

Puno prijedloga za oslikavanje

– Na ovaj način želimo pomoći i njima jer je trenutačna situacija nezavidna za umjetnost i kulturu – kažu organizatori.

U Meštrovićevoj ulici nastao je tako prošlog mjeseca mural koji predstavlja hommage sisačkom akademskom slikaru Slavi Strieglu, a izradio ga je Leonard Lešić. Zidove za svoje kreativne radove dobili su i Jadranka Lacković (ojoMAGico) u Šenoinoj ulici, Hana Tintor u Matoševoj ulici te Boris Bare u Krležinoj ulici. Re:Think tim ukrasio je zid novoizgrađenog vrtića Sunce dok je Miron Mirić autor ogromnog murala na zgradi nekadašnjeg Željezarina instituta, a gdje je danas smješten Poduzetnički inkubator PISAK.

– Motiv je ples astronauta. Uvijek sam bio fasciniran tim nekim plutanjem kroz svemir. Tu je cijev koja ih spaja, kao neka pupčana vrpca i kao da smo svi neke bebe u ovom svemiru. Tu je i poruka nekog napretka i razvoja pa su ljudi iz inkubatora prihvatili ideju – rekao nam je Miron Mirić koji potvrđuje kako Hrvatska ima mnogo izvrsnih street art umjetnika među kojima je zasigurno najpoznatiji Lonac, koji je u Sisku prije koju godinu ostavio i svoj trag na Re:Thinku.

– Imate ovdje jednu posebnu priču. Nema ovakvih festivala previše, prvi je počeo Vodnjan, pretvarao je zapuštene zidove u novi život. Bilo je u Zagrebu prije, a sada je Sisak, uz nekoliko gradova u Hrvatskoj, jedini koji ima ovako nešto – napominje Miron kojeg uskoro očekuje rad i u Rijeci, u sklopu programa Europske prijestolnice kulture. Siščani se ponose svojim muralima pa je tako na ovogodišnji natječaj za lokacije pristiglo jako puno prijedloga od kućnih savjeta i vlasnika objekta za oslikavanjem njihovih zidova.

– Ne treba čuditi takvo zanimanje. Naime, umjetnost je uvijek bila krajnje podcijenjena dok se nešto ne stvori, ali onda kad se to vidi poput ovih murala, ljudi to počnu cijeniti. Obogaćuje duh. Ljudi počnu cijeniti i svoju zgradu koju su do tada omalovažavali, uzimali zdravo za gotovo... – dodaje Miron Mirić.

Grad na svjetskoj karti murala

Dugoreški umjetnik Leonard Lesić napravio je mural posvećen sisačkom slikaru Slavi Strieglu te ga nazvao “Za slikarstvo se isplati živjeti”. Zagrepčanka Hana Tintor na fasadi je napravila ljetno-morski mural dok je Riječanka ojoMAGico svoj zid ukrasila motivima riba. Boris Bare je na velikom pročelju napravio mural naziva “Must be the moon”.

– Sisak postaje galerija na otvorenom što umjetnost čini svima dostupnijom, a stvara i novu sliku grada i promovira Sisak na karti svjetskih murala – kažu u Gradu Sisku koji financijski i logistički podržavaju festival.

Organizatori festivala Re:Think razmišljaju i o izdavanju svojevrsnog kataloga svih nastalih murala, a koji bi se mogli iskoristiti i kao turistička ruta za obilazak.