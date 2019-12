I na periferiji grada Teotihuacana život nije bio tako loš

Prema posljednjim arheološkim nalazima u gradu Teotihuacanu, nekada najvećem gradu oba američka kontinenta i središnje Amerike, čini se da u to doba, prije dvije tisuće godina, nejednakosti među ljudima nije bilo u tako zabrinjavajućim razmjerima kao što je to danas. Naime, za iskopavanja u predgrađu nekadašnjeg velegrada u ruševinama kuća pronađeni su unutarnji murali. Slažemo se da je to nešto što bismo očekivali u zgradama u središtu grada gdje bi živjeli bogati, prije nego na nekoj periferiji rezerviranoj za one siromašnije.

– Čini se da život na periferiji i nije bio tako loš – rekao je za Reuters David Carballo, arheolog sa Sveučilišta u Bostonu koji je otkrio svijetlim bojama oslikane štukature na tri zgrade na kojima je iskopavanje počelo u srpnju. Na njima su cvijeće i ptice koje pjevaju, a cjeloviti mural priziva rajske prizore iako se nalazi na nekih tri kilometra od središta Teotihuacana, što je za sve bilo iznenađenje. No nisu slikarije bile jedini dokaz dobrog života u predgrađu ovog grada na teritoriju današnjeg Meksika. Pronađen je, primjerice, žad, fino rezbarena kamena maska, školjke s meksičkih obala. Po tome je civilizacija koja je nastanjivala Teotihuacan bitno različita od ostalih starih civilizacija.

Ne zaboravimo, radilo se o gradu od 125.000 stanovnika što ga čini najmanje šestim po veličini u cijelom svijetu u svojem dobu. Dominantno su stanovništvo bili Tolteci. Dakle, u najvećim majanskim gradovima tog doba, kao i Rimu ili Egiptu glavna je odlika bila stroga podijeljenost na malobrojnu elitu koja bi vladala osiromašenim i porobljenim masama. Izgleda da je velika većina stanovnika Teotihuacana ipak prolazila daleko bolje. Pretpostavka je arheologa da im je to omogućila ekonomija temeljena na zanatima – klesarstvu, lončarstvu, krojenju, kovanju pogotovo izuzetno oštrih sječiva. Blizu mjesta gdje su pronađeni murali, pronađena je i velika kovačka radionica koja je najvjerojatnije proizvela nekih 200.000 sječiva za vrijeme dok je bila aktivna.

Nije ni tu kraj, u četvrti La Ventilla pronađene su prave stambene zgrade, kamene građevine za više obitelji u kakvima je živjela većina stanovnika Teotihuacana. I te su zgrade imale podove od vapnenog gipsa, kanalizacijske sustave, organizirana dvorišta i, dakako, murale.