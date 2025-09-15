Stiže velika promjena: Ovako će izgledati prelazak granice od 12. listopada

Od 12. listopada na graničnim prijelazima između Hrvatske i Bosne i Hercegovine započinje postupno uvođenje novog sustava ulaska i izlaska u Europsku uniju (EES). Stručnjaci upozoravaju da bi u početku njegova primjena mogla izazvati duže čekanje i veće gužve.

EES je elektronički sustav koji bilježi sve ulaske i izlaske državljana trećih zemalja iz prostora Schengena. To znači da će svi koji prvi put ulaze u Hrvatsku s putovnicama BiH morati dati otiske prstiju i fotografiju, a ti će podaci biti pohranjeni i korišteni pri svim budućim prelascima granice. Putnici će biometrijsku registraciju prolaziti samo jednom, dok će sljedeći prelazak biti znatno brži jer sustav uspoređuje pohranjene podatke s licem putnika.

Iz Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske pojašnjavaju da će registracija u sustav početi istodobno na svim graničnim prijelazima. U početnoj fazi prikupljanje biometrijskih podataka trajat će oko dva sata po smjeni, odnosno dva puta po dva sata svakog dana tijekom prvog mjeseca. S vremenom će se trajanje postupka postupno smanjivati, a puna primjena sustava planirana je nakon 170 dana, obavještava portal RTV SLON.

Primjenom EES-a evidentirat će se osobni podaci, podaci iz putnih isprava te datumi i vremena prelaska granice. Prilikom prvog ulaska u EU, državljani BiH i drugih trećih zemalja morat će dati otiske četiri prsta i fotografiju lica. Ti će podaci biti pohranjeni u sustav i koristiti se pri svakom sljedećem prelasku granice, čime će kontrola biti brža i sigurnija.

Hrvatski državljani koji žive u BiH ili trećim zemljama neće biti obuhvaćeni sustavom. Oni će i dalje prelaziti granicu uz putnu ispravu ili osobnu iskaznicu, bez potrebe za davanjem biometrijskih podataka. Postupno uvođenje sustava trajat će šest mjeseci, nakon čega će EES biti potpuno primijenjen na svim graničnim prijelazima Hrvatske i drugih članica EU.

Ravnatelj Granične policije BiH Mirko Kuprešaković nedavno je u izjavi za Dnevni avaz rekao da "nikakvih odgoda neće biti" i dodao da očekuje kako će sustav Entry/Exit (EES) u punom kapacitetu biti u funkciji od 10. travnja 2026. "U praksi će to značiti da će putnici s dokumentima BiH od 10. listopada morati izaći iz vozila u prostor na hrvatskoj strani gdje su kamere i gdje će se obaviti skeniranje lica i uzimati otisci prstiju, odnosno biometrijski podaci. Vidjet ćemo kako će to funkcionirati na graničnim prijelazima, hoće li to stvoriti veće gužve, a tako će biti, naravno, i u zračnim lukama", rekao je Kuprešaković.

Ravnatelj je najavio da će na bosanskohercegovačkoj strani granice sa svim susjednim državama biti prisutni i policajci Frontexa iz EU-a, što bi trebalo omogućiti bolji nadzor. "To smo predložili s ciljem što bolje borbe protiv organiziranog kriminala, terorizma, krijumčarenja i trgovine ljudima, nezakonitih migracija i svih ostalih kaznenih djela koja se u ovo moderno vrijeme stavljaju pred nas", dodao je, ističući da je zajednički interes BiH i EU bolje nadzirati tzv. balkansku rutu kojom se služe kriminalci. Za putnike iz BiH ovo znači da od listopada trebaju računati s nešto duljim vremenom za prelazak granice, posebno u prvoj fazi primjene sustava. Nakon prve biometrijske registracije, putovanja bi trebala biti znatno brža i sigurnija, jer će sustav automatski prepoznati osobe prema pohranjenim podacima.