Mrtvi demokratski predstavnik osvojio 85 posto glasova u Pennsylvaniji

Dugogodišnji državni predstavnik Pennsylvanije Anthony DeLuca ponovno je izabran u donji dom Kongresa velikom većinom glasova, usprkos činjenici da je preminuo prošlog mjeseca.

Demokrat Anthony "Tony" DeLuca, državni zastupnik Pennsylvanije s najduljim stažem, bio je izbor više od 85 posto glasača, prenosi Guardian. DeLuca je predstavljao 32. zakonodavni okrug Pennsylvanije 39 godina, a zadnjih 20 godina bio je i demokratski predsjednik odbora za osiguranje Predstavničkog doma.

DeLuca (85) je preminuo 9. listopada od limfoma, bolesti koju je prethodno dva puta pobijedio. U vrijeme njegove smrti bilo je prekasno za promijeniti glasački listić ili staviti drugog kandidata na njegovo mjesto. Njegova protukandidatkinja, kandidatkinja Zelenih Queonia "Zarah" Livingston, osvojila je više od 14 posto glasova, a DeLucina pobjeda je pokrenula posebne izbore koji će se održati uskoro.

"Iako smo nevjerojatno tužni zbog gubitka zastupnika Tonyja DeLuce, ponosni smo što vidimo da glasači nastavljaju pokazivati ​​svoje povjerenje u njega i njegovu predanost demokratskim vrijednostima tako što su ga ponovno izabrali posthumno", priopćio je odbor demokratske kampanje Pennsylvanije u tweetu. "Uskoro će uslijediti izvanredni izbori."

