Oporba idući tjedan pokreće opoziv premijera Plenkovića: 'U jednoj pristojnoj zemlji već bi dao ostavku'

Zbog uhićenja ministra zdravstva Vilija Beroša SDP idući tjedan pokreće pitanje povjerenja premijeru Andreju Plenkoviću i cijeloj Vladi u Saboru dok će Možemo zbog najnovije afere organizirati tematsku sjednicu Odbora za zdravstvo koji vodi njihova zastupnica Ivana Kekin. U SDP-u su potvrdili da potpise već imaju jer je za inicijativu potrebna tek petina zastupnika međutim, pozivaju svejedno sve ostale zastupnike da inicijativu i podrže.

- Svakako ćemo podržati. Smatram da je ovo što se dogodilo izravna odgovornost premijera jer je četiri godine upoznat i upozoravan na stanje u zdravstvu i koliko novca iz proračuna odlazi privatnim poliklinikama. On ne može biti aboliran niti na koji način. Svi u sustavu, svi šefovi u bolnicama ljudi su koje on odabire i ako je doista iznenađen sada svim informacijama koje je dobio onda je zbilja bedast i nije sposoban obnašati svoju funkciju - kazala je zastupnica Možemo Sandra Benčić. Dodala je i kako sada treba do kraja ogoliti sve što se događa u zdravstvu i jasno kazati kako ne samo da Plenković nije spriječio korupciju u zdravstvu već je uzeo bolnice županijama i gradovima da bi ih dao Berošu da bi imao još što krasti.

Šefica stranke Glas Anka Mrak Taritaš podržava izglasavanje povjerenja premijeru i također smatra da je vrijeme da ode cijela Vlada.

- U jednoj pristojnoj zemlji Plenković bi već dao ostavku. I poručio da je njegova dionica završena. Kada mu je otišao prvi ministar, bio je ljut. Kada su mu uhitili drugog, a to je Beroš, postao je iznenađen, a kada mu uhite i trećeg valjda će samo kazati kako je to tako u ovoj vladi - poručila je Mrak Taritaš.

