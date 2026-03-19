Je li na predavanje zagrebačkim gimnazijalcima više prava imao Ivan Penava nego Ivana Kekin

Od kolijevke pa do groba najljepše je đačko doba. Ne kaže to narod bez veze jer vrijeme je to bezbrižnog odrastanja, prvih većih životnih spoznaja, ali i ranih simpatija i ljubavi. Unatoč ponekom razočarenju koje daje predokus života u odrasloj dobi, većini djece i mladih to vrijeme ostaje u sjećanju po lijepome. Sjećat će se sutra prvog poljupca, a sasvim sigurno neće prvog predavanja Ivane Kekin i njezinih saborskih kolega. Nasmijat će se jednog dana davnim nepodopštinama, no neće im "zvoniti" mudre riječi župana ili gradonačelnika koji su režući vrpcu nešto strašno važno govorili. Osim ako je županu spao tupe ili je gradonačelnika netko pogodio papirnatim avionom, što je izazvalo pravi mali skandal za sjećanje.