NEVJEROJATNO

FOTO Pogledajte novi biser na stranicama za iznajmljivanje: U Splitu za 300 eura i 'hodnik' može biti stan

Unsplash
VL
Autor
Večernji.hr
19.03.2026.
u 18:00

Stan je dug i uzak, praktički poput hodnika, toliko skučen da se u njemu jedva možete okrenuti

Na prvi pogled, oglas za garsonijeru na Neslanovcu u Splitu djeluje standardno: 15 kvadrata, potpuno namještena, prizemlje, 300 eura plus režije. A u praksi, riječ je o prostoru koji više nalikuje improviziranoj ostavi nego stanu.

Stan je dug i uzak, praktički poput hodnika, toliko skučen da se u njemu jedva možete okrenuti. Umjesto klasičnog kreveta, koristi se izvlačni ležaj iz uskog ormarića koji više podsjeća na policu za cipele nego na funkcionalan komad namještaja.

Na samom kraju tog “hodnika” nalazi se kombinacija kuhinje i kupaonice. Tuš je odmah uz WC školjku, bez vrata i odvojen tek tankom zavjesom. U tako malom prostoru nije teško zamisliti da se istovremeno može kuhati i tuširati, gotovo doslovno na istom mjestu. Iako oglas navodi da je stan nedavno renoviran i spreman za jednu osobu, teško je zamisliti svakodnevni život u prostoru koji ne nudi ni osnovni komfor ni privatnost. Kako izgleda stan pogledajte OVDJE

