Povećana kupnja plavog dizela iznad uobičajenih potreba – pozivamo na odgovorno i racionalno postupanje

Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske ističe kako je u posljednjim danima zabilježena značajna potrošnja plavog dizela, koja u pojedinim segmentima odstupa od uobičajenih sezonskih obrazaca.

Analizom podataka o opskrbi maloprodajne mreže u prvoj polovici ožujka 2026. godine evidentno je kako su isporučene količine plavog dizela višestruko veće nego u istom razdoblju 2025. godine, pri čemu u pojedinim županijama rast prelazi 700 posto, a u nekima doseže i više od 900 posto, što istodobno ukazuje i na neosnovano značajno povećanu potražnju.

- Pozivamo poljoprivrednike da kupnju plavog dizela usklade sa stvarnim potrebama proljetne sjetve. Ne postoji potreba za stvaranjem zaliha, budući da je opskrba stabilna. Nastavak pojačane kupnje iznad realnih potreba može u kratkom roku stvoriti dodatni pritisak na distribucijski sustav. U ovakvim situacijama bitna je i samoodgovornost i solidarnost prema drugima, poručio je ministar Ante Šušnjar.

Vlada Republike Hrvatske poduzima sve potrebne mjere kako bi se osigurala stabilna i pravodobna opskrba plavim dizelom te zadržala njegova cjenovna dostupnost za poljoprivrednike.

Pozivamo sve dionike na odgovorno i racionalno postupanje, kako bi se osigurali stabilni uvjeti na tržištu, a time i za provedbu proljetne sjetve.