Priopćenje ministarstva gospodarstva

Povećana kupnja plavog dizela iznad uobičajenih potreba – pozivamo na odgovorno i racionalno postupanje

Traktor
Marijan Sušenj/PIXSELL ilustracija
VL
Autor
vecernji.hr
19.03.2026.
u 17:48

Vlada Republike Hrvatske poduzima sve potrebne mjere kako bi se osigurala stabilna i pravodobna opskrba plavim dizelom te zadržala njegova cjenovna dostupnost za poljoprivrednike

Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske ističe kako je u posljednjim danima zabilježena značajna potrošnja plavog dizela, koja u pojedinim segmentima odstupa od uobičajenih sezonskih obrazaca.

Analizom podataka o opskrbi maloprodajne mreže u prvoj polovici ožujka 2026. godine evidentno je kako su isporučene količine plavog dizela višestruko veće nego u istom razdoblju 2025. godine, pri čemu u pojedinim županijama rast prelazi 700 posto, a u nekima doseže i više od 900 posto, što istodobno ukazuje i na neosnovano značajno povećanu potražnju.

- Pozivamo poljoprivrednike da kupnju plavog dizela usklade sa stvarnim potrebama proljetne sjetve. Ne postoji potreba za stvaranjem zaliha, budući da je opskrba stabilna. Nastavak pojačane kupnje iznad realnih potreba može u kratkom roku stvoriti dodatni pritisak na distribucijski sustav. U ovakvim situacijama bitna je i samoodgovornost i solidarnost prema drugima, poručio je ministar Ante Šušnjar.

Vlada Republike Hrvatske poduzima sve potrebne mjere kako bi se osigurala stabilna i pravodobna opskrba plavim dizelom te zadržala njegova cjenovna dostupnost za poljoprivrednike.

Pozivamo sve dionike na odgovorno i racionalno postupanje, kako bi se osigurali stabilni uvjeti na tržištu, a time i za provedbu proljetne sjetve.

JA
Jatiser
18:21 19.03.2026.

Odgovorno kupujte plavi dizel, penzineri nek odgovorno troše crkavicu, a mladi nek odgovorno bjeze iz zemlje !

ŠS
Štap sa glavom
19:01 19.03.2026.

Kome treba nekoliko tisuća litara kupuje sada po 0,89 eura jer već u iduću srijedu može biti euro i više.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

