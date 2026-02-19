Naši Portali
EKSKLUZIVNO

Najnoviji podaci: Udio onih koji bi podržali postrojbe NDH-a porastao je s 11,6 na 17 posto!

Ulice u centru Zagreba prekrivene su maglom
Mia Slafhauzer/PIXSELL
Autor
Ivica Beti
19.02.2026.
u 14:41

- Porastao je i udio onih koji bi podržali antifašistički partizanski pokret s 26,4 na 29,9 posto i oni su sad najbrojnija grupacija

Istraživanje koje je 2024. objavljeno u "Političkim analizama", tromjesečniku za hrvatsku i međunarodnu politiku pod nazivom "Oko čega su hrvatski građani podijeljeni u superizbornoj godini?", pokazalo je, uz ostalo, da je u Hrvatskoj oko 12 posto simpatizera Nezavisne Države Hrvatske, dok je simpatizera antifašističkog partizanskog pokreta oko 26 posto. U radu trojice znanstvenika s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, dr. Filipa File, dr. Nikole Petrovića i dr. Josipa Bilića, korišteni su rezultati ankete provedene 2021. u sklopu projekta "Integracija i dezintegracija Europske unije: dinamike europeizma i euroskepticizma". Večernji list dobio je sada na uvid najnovije podatke iz ankete provedene u drugoj polovici prošle godine.

– Rezultati ankete provedenu u rujnu i listopadu 2025., nakon što je tijekom ljeta HDZ napravio snažan zaokret u desno po tom pitanju, pokazuju da je došlo do polarizacije na ovom ključnom rascjepu u hrvatskom društvu. Smanjio se udio onih koji se ne bi opredijelili ni za jednu stranu s 34% na 26%, a koji su prije četiri godine bili najbrojnija grupacija. Udio onih koji bi podržali postrojbe NDH-a porastao je s 11,6 na 17 posto. Porastao je i udio onih koji bi podržali antifašistički partizanski pokret s 26,4 na 29,9 posto i oni su sad najbrojnija grupacija. Udio onih koji ne znaju ili ne žele odgovoriti ostao je sličan i pao je s 28,1na 27,1 posto. Moguće je govoriti o brojnim razlozima zašto je nakon četiri godine došlo do ove polarizacije i značajnog rasta podrške NDH. Vjerojatno su i međunarodni aspekti, rat u Ukrajini i rast radikalne desnice u cijeloj Europi imali utjecaja. No, HDZ-ova podrška pjevaču Marku Perkoviću Thompsonu koji je javno slavio ustaški režim i ustaške zločine zasigurno je imala važnu ulogu – sažeo je za Večernji list rezultate najnovije ankete dr. sc. Nikola Petrović s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu.

ST
Starčević
15:05 19.02.2026.

autora ankete će dobiti nagradu svetog save za unošenje nereda i histerije među hrvate.... "lično" iz ruke vučića

GH
Gholum
14:57 19.02.2026.

Rekao bih da je zaključak g. Nikole Petrovića politički prilično tendenciozan i nekorektan.

Avatar Thor
Thor
15:02 19.02.2026.

trade_mark Znaš kaj je tragedija ili pak sreća? To kaj potomci partzana danas slave ustaše i viču ZDS. E viš to je znak da je partizanska borba bila uzaludna.

