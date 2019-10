Može li simpatični Jakov donijeti zamah kampanji svoje supruge?

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u neformalni dio kampanje za predsjedničke izbore ušla je s dvostrukom promjenom; sve se više želi prikazati kao “žena iz naroda”, pa poseže za trapericama i kožnim jaknama, što je imidž u kakvom je dosad nismo vidjeli, i sve se češće pojavljuje u društvu supruga Jakova Kitarovića. Moglo bi se čak reći da je predsjednica supruga aktivno uključila u kampanju jer je u zadnjih mjesec dana teško ne primijetiti da je u većini protokolarnih ili manje protokolarnih situacija Jakov Kitarović uz svoju suprugu.

Jakove, izdrži!

Osim što se zajedno pojavljuju na utakmicama, što su ponekad i ranije činili, sada Jakov Kitarović prati suprugu i kada, primjerice, polaže cvijeće na grob Andrije Matijaša Pauka, heroja 4. gardijske brigade.

Predsjednica dosad na društvenim mrežama nije objavljivala proslave suprugova rođendana, ali u kampanji je i to došlo na red. Pa se za vikend na društvenim mrežama pohvalila kako supruga vodi na ležerno putovanje u London. Uslijedile su fotografije s predstave “Two Ladies”, a ujutro drugog dana i objava Jakovljeve torte uz poruku “Sretan rođendan, Jakove! Izdrži, tek si na poluvremenu.”

To je drugi put da se predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović odlučila poigrati porukom “Jakove, izdrži”, što je hešteg koji Jakova prati otpočetka njezina mandata. Smišljen je kako bi se predsjednicu i njezina supruga, koji je u ulozi onoga koji se brine o djeci dok je mama predsjednica, ismijavalo. No, sad je Kolinda Grabar-Kitarović odlučila “zatrolati”, pa ona koristi taj hešteg, što je u javnosti prihvaćeno sa simpatijama.

U njezinu izbornom stožeru tvrde da nema strategije ni odluke prema kojoj se Jakov Kitarović pojavljuje u predsjedničinoj kampanji, nego da je to volja i odluka same predsjednice.

– Nitko joj nije savjetovao da to sad treba raditi, to su njezini spontani potezi. Kampanja je i svi će kandidati pomalo uključivati i svoje supružnike. Sve se više ide prema amerikanizaciji kampanje za predsjedničke izbore, a to uključuje i bračne partnere – rekao nam je sugovornik iz predsjedničina izbornog stožera.

Napomenuo je kako su strategija kampanje i izborni program predsjednice gotovi te da će program biti predstavljen uskoro, u danima nakon Svih svetih, možda i nešto kasnije. U planu su dvije klauzure HDZ-a na kojim će biti Kolinda Grabar-Kitarović, jedna za jadranski/primorski dio Hrvatske i druga za kontinentalni. O datumima se još odlučuje jer treba uskladiti i premijerove i predsjedničine termine.

Škoro preblizu

Politička analitičarka i komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić objašnjava kako visokopersonalizirane kampanje, poput ove za predsjedničke izbore, zahtijevaju da veliki dio privatnosti postane javan. Ona očekuje kako će uskoro i ostali predsjednički kandidati u kampanje uvesti svoje supružnike.

– Komunikacijski tim predsjednice shvatio je da moraju nešto učiniti jer trendovi Kolinde Grabar-Kitarović nisu dobri. Ona je i dalje dosta iznad Miroslava Škore, ali njezin trend je loš. Miroslav Škoro predstavlja se kao kandidat iz naroda kontra političkih elita, a sad i ona želi pokazati kako je i ona predsjednica, odnosno kandidatkinja iz naroda. Ali ona je dio političke elite jer je njezina cijela karijera vezana upravo za politiku. Dijelom je i Škorina, ali on to lakše može anulirati. Predsjednica i njezini medijski savjetnici traže spin off kako bi vratili njezin trend na pozitivne staze – komentirala je Ankica Mamić.

