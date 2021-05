Može li se scenarij SDP-a i Možemo! ponoviti na desnici? Evo što kažu analitičari

Da u Hrvatskoj postoji nemala grupa volatilnih birača koji iz ciklusa u ciklus traže alternativne opcije na centru, ljevici i desnici, koje bi mogle, ako ne srušiti, a onda barem ozbiljno oštetiti duopol HDZ-a i SDP-a, jasno je već u nizu izbornih ciklusa. Nedjeljni lokalni izbori pokazali su kako se stabilizira potencijalna prijetnja SDP-ovoj premoći na lijevom političkom spektru, u obliku platforme Možemo!, čiji su kandidat i lista izdominirali u Zagrebu, ali i progurali svoje ljude u skupštine i vijeća mnogih gradova i županija diljem Hrvatske.

U županijskim, gradskim i općinskim parlamentima u mnogim sredinama prvi put našao se i Domovinski pokret, čiji će predsjednik Miroslav Škoro za dva tjedna s Tomislavom Tomaševićem u “pripetavanje” za zagrebačkog gradonačelnika. Dobro je prošla i njegova lista za Gradsku skupštinu, koja je kao trećeplasirana za HDZ-om zaostala za nešto više od 2000 glasova. Uz činjenicu da je uz potporu Domovinskog pokreta njihov disident Ivan Penava ostvario teško dostižan rezultat u Vukovaru, ovakav izborni uspjeh konkurenata zdesna teško može biti ugodan za HDZ. Pitanje je, međutim, može li Domovinski pokret ovoj stranci biti snažna konkurencija na nacionalnoj sceni, kakva bi SDP-u mogla postati platforma Možemo!

Koga Škoro može mobilizirati



Prije svega, rastuće opcije koje konkuriraju HDZ-u na desnom centru i desnici uvijek su pokazivale velik respekt prema najvećoj stranci i kod njih se nikada nije vidjela pretjerana ambicija da trajno detroniziraju HDZ. Svi koji su se do sada našli u toj poziciji ostavljali su dojam da im je ideja, zapravo, utjecati na HDZ i promijeniti ga, odnosno napraviti od te stranke vlastitu poboljšanu verziju. Posljednji put to smo imali prigodu vidjeti nakon parlamentarnih izbora 2015. godine, na kojima je naglo narastao Most, tada svjetonazorski teško spojiva platforma lokalnih čelnika željnih promjena u društvu, no nisu našli snage do kraja ići u detronizaciju HDZ-a.

Most se u međuvremenu teško poljuljao, zbog skretanja udesno napustila ga je većina gradonačelnika i načelnika sredina koje su osvojili na prošlim lokalnim izborima, no ovi izbori pokazali su da nova ekipa Bože Petrova još ima što reći. Ušli su u vijeća velikih gradova, sam Petrov progurao se u drugi krug izbora za dubrovačko-neretvanskog župana, no teško da bi Most ponovno mogao doći u priliku ozbiljno nauditi HDZ-u, kao što je bio slučaj prije šest godina.

Takav respekt prema najvećoj stranci ljevice Možemo! nikada nije pokazivao. Dapače, oni su u Zagrebu odbili ići na izbore sa SDP-om, čime su riskirali da ih se trajno označi kao one koji su uništili šansu za rušenje vladavine pokojnog gradonačelnika Bandića. Nagrada za hrabrost im je to što su ih mnogi birači prepoznali kao principijelne ljude, spremne i ostati na političkoj margini radije nego da pristanu na kompromis s potrošenim strukturama. Takva prijetnja za HDZ zasad se ne nazire.

>> VEČERNJI TV Ankica Mamić: Pobjednik izbora je promjena, to su građani jasno poručili strankama

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Za razliku od platforme Možemo!, koja nakon raskida s Radničkom frontom prilično pažljivo izbjegava svjetonazorske okršaje i inzistira na komunalnim temama, Domovinski pokret usmjerio se u napade na HDZ, pri čemu mu je glavni cilj tijekom cijele kampanje bila koalicija HDZ-a i SDSS-a koju prokazuju kao neprincipijelnu i “trgovačku”. Sudeći prema prvoj izjavi Miroslava Škore u izbornoj noći, on tim smjerom namjerava nastaviti i u kampanji za drugi krug. Birače poziva da se odupru naletu ekstremne ljevice, kakvom smatra svog protukandidata Tomaševića. Pitanje je, međutim, koliko birača u Zagrebu Škoro doista može mobilizirati takvom retorikom, koja bi ga na koncu mogla odvesti na sklizak teren na kojem više ne bi mogao računati na to da će njegova stranka moći posegnuti u birački bazen na centru, na kojem HDZ bez problema operira kad god je to stranci potrebno.

Da će se scenarij SDP-a i Možemo! ponoviti na desnici, odnosno da će Domovinski pokret i Most u budućnosti ugroziti trenutačno najjaču hrvatsku stranku, stručnjaci ne vjeruju.

– Most i Domovinski pokret imali su priliku to već napraviti, ali nisu je sasvim iskoristili. Prvi dojam teško je ponoviti. Međutim, obje opcije uspješno su se etablirale na desnici i otvara im se puno mogućnosti. Na tom putu zasad teško mogu ugroziti HDZ, ali mogu nastaviti osvajati one birače koji su se razočarali u tu stranku ili smatraju da nedostatno zastupa njihove interese – kaže stručnjak za strateško komuniciranje Božo Skoko, koji misli i da bi Domovinski pokret te Most “trebali mudrije poraditi na sinergiji i međusobnoj suradnji jer se obraćaju sličnim ili istim biračima.” Da se HDZ ne treba previše brinuti, uvjeren je i stručnjak za odnose s javnošću Damir Jugo.

– Most teško da može na bilo koji način ugroziti HDZ jer je, za razliku od Možemo!, ta stranka u silaznom trendu. Most je vrhunac imao relativno brzo na svojim počecima, formirao je i Vladu s HDZ-om, a otad je u silaznoj putanji. Za Domovinski pokret još ćemo vidjeti, ali da bismo za njih mogli reći da ugrožavaju HDZ, trebali bi ostvariti zapažen rezultat i formirati vlast jer DP još uvijek izravno nije nigdje bio na vlasti – objašnjava Damir Jugo, kojeg pitamo i za Mostov uspjeh u Zagrebu. Prvi su put ušli u Gradsku skupštinu, pokazuje li to, na neki način, njihov ponovni rast?

>> VEČERNJI TV Damir Jugo: SDP je najveći gubitnik izbora

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Razlike Mosta i Možemo!

– Most se tako spasio od izumiranja i potpune irelevantnosti, ali ne smijemo zaboraviti da su oni bili stranka koja je imala predsjednika Sabora, ministre, kreirala je politiku na najvišoj razini. Zato ih činjenica da su u Skupštini ne bi trebala posebno zadovoljavati – govori Jugo.

Da to ipak jest svojevrstan uspjeh, smatra politička analitičarka Ankica Mamić.

– Ulazak u zagrebački gradski parlament nije beznačajan za nekoga tko je krenuo iz Metkovića. A Most sad ide s mladim ljudima, odnosno radi ono što je Možemo! radio u sklopu svog aktivizma – kaže Ankica Mamić, ali prostor za ugrožavanje HDZ-a ipak ne vidi. Prije svega, ističe, treba krenuti od pretpostavke da je HDZ u organizacijskom, a i svakom drugom smislu jači od SDP-a.

– SDP jest bio druga najjača naša stranka, ali kad pogledate broj članova i ogranaka, HDZ je neusporedivo jači. Logično je i što ste dulje na vlasti, snažniji ste, što je vidljivo kod IDS-a, koji je u Istri gotovo nesmjenjiv. HDZ je na našoj sceni dugo, a samim time ima bitno snažniju poziciju od bilo koje druge stranke – kaže A. Mamić. Postoje i znatne razlike između, primjerice, Mosta i Možemo!, kaže.

– Ako pogledamo kako je Most nastao. To je tada bila svojevrsna sistemska greška, ljudi skupljeni kao rakova djeca, koji su uspjeli osvojiti 19 mandata na parlamentarnim izborima, ušli su u vlast i nisu se najbolje snašli. S Možemo! bi to moglo biti drukčije jer ljudi su to koji su godinama zajedno radili, koji imaju izgrađen kolektivni identitet, koji neće biti prebjezi. Usporedimo li s njima Most ili DP, ne vidim nikakve pretjerane sličnosti, naravno, što se taktike tiče – govori Ankica Mamić.