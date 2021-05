HDZ-u nagrižena dalmatinska, a SDP-u primorska utvrda

Prvim krugom ovogodišnjih lokalnih izbora ne mogu biti baš zadovoljne dvije najveće hrvatske stranke – HDZ i SDP, ali ni neki koji su pretendirali na to da budu velika politička snaga poput Domovinskog pokreta.

HDZ na ovogodišnjim izborima za župane i gradonačelnike nije pomeo konkurenciju s takvom lakoćom kao prijašnjih godina i nije, kako vole reći u toj stranci, “zaplavio” Hrvatsku. Slavonija je HDZ-u i dalje ostala najjača utvrda, no Dalmacija, gdje je na prijašnjim izborima s podjednakom lakoćom osvajao županije, na ovim izborima mu je nagrižena.

HDZ nije jači u PGŽ-u

Najbolji dokaz za to je činjenica da HDZ-ov kandidat Goran Pauk tek s drugog mjesta ulazi u drugi krug izbora za župana Šibensko-kninske županije (ŠKŽ) gdje mu je protivnik nezavisni gradonačelnik Kina Marko Jelić. Pauk je na prošlim izborima zamalo pobijedio već u prvom krugu s 49 posto glasova, a sad u drugi krug nosi njih 36 posto.

Željko Reiner: HDZ stoji jako dobro, izvjesno je da je SDP prošao loše u Splitu, kao i u ostalim gradovima

Njegov kolega u Zadarskoj županiji (ZŽ) Božidar Longin na izborima 2017. pobijedio je već u prvom krugu, a sad mora ići u drugi krug. U drugi krug moraju i HDZ-ovi kandidati za župane u Splitsko-dalmatinskoj (SDŽ) i Dubrovačko-neretvanskoj županiji (DNŽ), i to sa slabijim rezultatom nego u prvom krugu izbora 2017. Dok je Darko Milinović bio u HDZ-u, ta je stranka župana u Ličko-senjskoj županiji (LSŽ) dobivala već i prvom krugu izbora, a sad njihov kandidat mora u drugi krug. Kao jedan od svojih uspjeha u HDZ-u su u izbornoj noći naveli to što je njihov kandidat za župana Primorsko-goranske županije (PGŽ) prvi put ušao u drugi krug i spriječio SDP-ova Zlatka Komadinu da opet pobijedi u prvom krugu.

No Gari Cappelli je na ovim izborima osvojio 26,77 posto glasova, a 2017. HDZ-ova Majda Burić koje tad bila protukandidatkinja Komadini osvojila je 26,75 posto glasova. Dakle, za HDZ se u toj županiji nije dogodilo ništa važno, osim što je Komadini dio glasova na ovim izborima vjerojatno otela nezavisna Iva Rinčić pa je osvojio 42 posto glasova. HDZ se hvalio da je u Zagrebu osvojio 9,8 posto glasova, gotovo dvostruko više nego 2017. No to nije nikakav uspjeh kada se uzme u obzir da na ovim izborima nije bilo Milana Bandića za kojega su glasali i mnogi HDZ-ovci.

HDZ je tako u prvom krugu na ovim izborima osvojio četiri slavonske županije: Virovitičko-podravsku, Brodsko-posavsku, Požeško-slavonsku i Osječko-baranjsku, a prije četiri godine to mu je uspjelo u njih šest. Nakon drugog kruga može imati najviše 12 župana i županica, kao i na izborima 2017. Izgledno je da će pobijediti u Karlovačkoj, Sisačko-moslavačkoj, Vukovarsko-srijemskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Dubrovačko-neretvanskoj i Zagrebačkoj županiji gdje HDZ-ovi kandidati u drugi krug ulaze s pristojnom prednosti.

No to se ne može reći i za već spomenute Šibensko-kninsku i Ličko-senjsku županiju. Tako bi HDZ mogao spasti na 10 županija.

Bajs podbacio

SDP je uspio u prvom krugu ponovno osvojiti Krapinsko-zagorsku županiju, ali ne i Primorsko-goransku. IDS-u pak nije pošlo za rukom Istru dobiti u prvom krugu, za razliku od prijašnjih izbora, kao ni grad Pulu. Domovinski pokret pak nigdje nema izglednog kandidata za župana ni za gradonačelnika u drugom krugu. Pukim čudom mogao bi dobiti Zagreb i Osijek. Osvojivši Zagreb, Možemo! je sigurno najveći dobitnik ovih izbora kao i nezavisni kandidati. No neki od njih su podbacili poput Damira Bajsa, koji je na prošlim izborima postao bjelovarsko-bilogorski župan već u prvom krugu, a sad s tijesnim rezultatom ulazi u drugi krug s HDZ-ovim kandidatom.

Od 128 gradova u prvom krugu je donesena konačna odluka u njih 73. HDZ je pri tome osvojio 37 gradova, jedan manje nego 2017. u prvom krugu, dok je SDP pobijedio u 12 gradova, dva više nego u prvom krugu 2017. Nezavisni kandidati su osvojili 13 gradova, IDS šest, HSS 2, a Fokus, HSLS i PGS po jedan.

Od županijskih središta HDZ je već u prvom krugu dobio gradonačelnike u Krapini, Virovitici, Požegi i Velikoj Gorici. SDP-u je to pošlo za rukom samo u Koprivnici.Most ima velike izglede da dobije gradonačelnika Sinja jer je Miro Bulj s prvog mjesta ušao u drugi krug. Rezultati SDP-a, koji su slični prošlima pa i bolji kad je riječ o gradovima, pokazuju da ta stranka bez obzira na krizu nije u tako snažnom slobodnom padu kao što to neki smatraju.

Totalna marginalizacija te stranke u Zagrebu ipak je veliki neuspjeh.

