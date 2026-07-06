Dolazi li rat iz Ukrajine u najbogatiju državu Europe?

Monako, država koja svoju reputaciju gradi na sigurnosti i luksuzu, ovoga se tjedna našla u središtu pozornosti nakon eksplozije paketa-bombe u elitnoj stambenoj zgradi. U napadu su ozlijeđeni ukrajinski tajkun Vadim Jermolajev, žena za koju mediji navode da je njegova partnerica Ana Nasobina te njihov 13-godišnji sin, piše The Times.

Napad se dogodio u zgradi Sun Palace u mirnoj ulici Rue Révérend-Père-Louis-Frolla, a nekoliko dana poslije stanovnici su i dalje bili u šoku. Ured državnog odvjetnika Monaka objavio je da je identificiran osumnjičenik te da je za njim izdan međunarodni uhidbeni nalog putem Interpola. Susjed Silvano Ippolito ispričao je za The Times da je nakon eksplozije potrčao pomoći ozlijeđenima. "U prvi tren mislio sam da je mrtva. Bila je u užasnom stanju. Nikada nisam vidio nešto slično. Onda sam primijetio da joj se prsa pomiču. Moja supruga je liječnica hitne medicine i pružila joj je prvu pomoć", rekao je.

Prema pisanju lista, Nasobina je zadobila najteže ozljede te su joj navodno amputirane obje noge. Glavni državni odvjetnik Monaka Stéphane Thibault izjavio je da se stanje najteže ozlijeđene osobe još nije stabiliziralo te da joj je život i dalje ugrožen. Nasobina živi u Londonu, gdje posjeduje nekretninu vrijednu oko osam milijuna funti u blizini Holland Parka. Podrijetlom je iz ukrajinske Dnjepropetrovske oblasti, a 2016. godine suosnovala je privatni klub Club Éclectique, koji organizira kulturna događanja s ukrajinskim i ruskim umjetnicima. Od 2023. direktorica je i britanske tvrtke Wycombe Square Investments.

Iako su prve informacije govorile da je među ozlijeđenima Jermolajevljeva supruga Ana, ona je kasnije za ukrajinske medije potvrdila da nije bila među žrtvama napada. Identitet Nasobine službeno nije potvrđen, no njezini poznanici nisu opovrgnuli da je upravo ona teško ozlijeđena. Jermolajev se i dalje nalazi na liječenju u bolnici u Nici, dok je njihov sin prošao s lakšim ozljedama i ispitan je kao svjedok.

Napad je uznemirio stanovnike Monaka, koji se smatra jednim od najsigurnijih mjesta na svijetu. "Ovo nas je sve šokiralo jer bi Monako trebao biti jedno od najsigurnijih mjesta na svijetu. Ako rat iz Ukrajine dolazi ovamo, to nije dobro, ali mislim da je riječ o izoliranom incidentu", rekla je susjeda Louise. Prema pisanju francuskog Le Figara, istražitelji razmatraju mogućnost da iza napada stoji ukrajinska sigurnosna služba, iako službene potvrde za to zasad nema.

Jermolajev je pod ukrajinskim sankcijama od 2023. godine zbog poslovanja na ruskom okupiranom Krimu i navodnog plaćanja poreza Rusiji. On odbacuje sve optužbe te javno osuđuje rusku invaziju na Ukrajinu. U članku se spominju i nagađanja da bi napad mogao biti povezan s drugim slučajem. Naime, prošle je godine njegov sin Artur uhićen na Cipru te izručen Estoniji, gdje je bio optužen za sudjelovanje u kriminalnoj organizaciji povezanoj s telefonskim prijevarama. Nakon nagodbe priznao je dio odgovornosti, dobio uvjetnu kaznu, platio 8,5 milijuna eura te napustio Estoniju.

Police officers work near the residential building, the site of an explosion that occurred on Monday, in Monaco, June 30, 2026. REUTERS/Alexandre Dimou Photo: ALEXANDRE DIMOU/REUTERS Foto: ALEXANDRE DIMOU/REUTERS

Još jedan stanovnik Monaka, Robert, smatra da će vlasti ubuduće morati strože provjeravati podrijetlo bogatstva stranih rezidenata. "Od početka rata mnogo se Ukrajinaca doselilo ovamo. U Monaku, ako ste bogati, vlasti stranim stanovnicima ne postavljaju previše pitanja o tome odakle im novac, ali mislim da će ubuduće morati biti strože", rekao je.

Monako, država s oko 38.000 stanovnika, poznat je kao porezna oaza i jedno od najskupljih mjesta za život na svijetu. Oko tri četvrtine stanovnika čine imućni stranci, dok se sigurnost smatra jednom od njegovih najvećih prednosti. Francuska autorica Hélène Constanty, koja godinama istražuje prilike u Kneževini, podsjeća da Monako ima više od 600 policajaca, odnosno jednog na otprilike 60 stanovnika, te gustu mrežu videonadzora. "Dva stupa monaškog gospodarstva su nepostojanje poreza na dohodak za rezidente i neusporediva sigurnost. Zato je bilo toliko važno uvjeriti građane nakon bombaškog napada", rekla je Constanty za The Times.

Nakon eksplozije policijska prisutnost u Monaku i na francuskoj Rivijeri dodatno je pojačana. Nadzorne kamere snimile su muškarca s crnim šeširom kako nekoliko minuta nakon eksplozije prelazi granicu s Francuskom, a policija od tada pojačano kontrolira vozila koja ulaze i izlaze iz Kneževine.