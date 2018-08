Most smrti će se urušiti – godinama su upozoravali stručnjaci

U Italiji ne prestaju kritike zbog rušenja mosta kod Genove, a broj žrtava raste – trenutačno je 43 poginulih, među kojima i troje djece od 5, 12 i 13 godina.

Stručnjaci su upozoravali da bi se zbog neodržavanja most mogao srušiti. Premijer Conte nakon ove nesreće najavio je provjeru svih mostova i vijadukata na talijanskim cestama i autocestama (ima ih 44.800, od kojih je 60 posto starijih od 50 godina). Dvojica njegovih zamjenika, Di Maio i Salvini, prijete zatvorima odgovornima za urušavanje mosta koji je nazvan po njegovu arhitektu Morandiju (zvali su ga i Brooklynskim zbog sličnosti s mostom u New Yorku).

Most je izgrađen s armiranim betonom 1967. godine. U to je doba Italija doživjela velik ekonomski rast, građene su autoceste…, ali se, primjerice, promet na mostu kod Genove u posljednjih 30 godina učetverostručio. Godišnje njime prođe 27 milijuna vozila, odnosno oko 75.000 dnevno. Na stranu to što se nije ne samo predvidio takav promet i s tolikom težinom, jer prolazi veliki broj kamiona i ostalih teških vozila s obzirom na to da povezuje i đenovsku luku s ostatkom Italije, već se znalo i da beton nije vječan. Mostovi i vijadukti građeni armiranim betonom imaju trajnost oko 50 godina.

Stalno ga obnavljali

Most, dug 1200 metara i visok 45 metara iznad zgrada, pruge i rječice s time što su stupovi visoki 100 metara, stalno se obnavljao. Osamdesetih godina pridodane su nove sajle koje su spajale stupove s lukom mosta. Već 1984. govorilo se o potrebi izgradnje novog mosta koji bi ga zamijenio jer je tada već bio star gotovo 20 godina. Tom novom mostu, koji nije nikada sagrađen, stanovnici Genove dali su ime “Gronda” (gurla, oluk, žljeb…) jer su njime trebali “otjecati” automobili kao što voda otječe olukom. Nastali su odbori protiv izgradnje novog mosta, a među onima koji su bili protiv novog vijadukta bio je i komičar, kasnije osnivač Pokreta 5 zvijezda (M5S) Beppe Grillo.

Na svojim web-stranicama talijanski su listovi postavili i video s Grillom koji se protivi izgradnji “Gronde”, a na web-stranici M5S 2013. objavljen je tekst protiv izgradnje novog mosta u kojem je pisalo – srušiti Morandijev most je “bajčica”, mala bajka. Sada su taj post skinuli sa svoje stranice.

Predsjednik industrijalaca Genove Giovanni Calvini 2012., kako je prenio đenovski list Secolo XIX, govorio da je potrebno što prije sagraditi “Grondu” jer “za 10 godina će se most Morandi srušiti”.

U Genovi se urušio most autoceste, hitne službe na terenu

Vlasništvo obitelji Benetton

Di Maio, čelnik M5S i potpredsjednik vlade najavljuje oduzimanje koncesije tvrtki Autostrade per l’Italia, koja upravlja s više od 3000 kilometara talijanskih autocesta i koja je u 100-postotnom vlasništvu grupe Atlantia obitelji Benetton.

Di Maio je “pronašao” krivca, Pedra koji treba visjeti, ali je zaboravio da su upravo militanti M5S protiv bilo kakve izgradnje novih velikih objekata.

Kada se most srušio, nešto prije 12 sati u utorak, na njemu je bilo oko 35 automobila i tri velika kamiona. Onaj, manji, kamion koji se zaustavio pred provalijom nastalom rušenjem oko 200 metara središnjeg luka mosta, postao je simbolom ove tragedije. Vozač kamiona, koji ima 37 godina, u strahu je izletio iz kamiona i odjurio natrag, prema tunelu iz kojeg se izlazi na most.

Kao da je bio u filmu strave i užasa, tako je svoj pad u automobilu opisao Davide Capello (36), bivši nogometaš Cagliarija. Čudom je ostao živ u svome automobilu nakon leta od gotovo 50 metara.

Civilna zaštita je iz 11 zgrada ispod mosta evakuirala 632 osobe, odnosno 311 obitelji. Postoji opasnost da se i ostatak mosta sruši, pa su stanari zgrada iznad kojih visi ostatak mosta evakuirani.

“Odgovorni imaju ime i prezime. Zovu se Autostrade per l’Italia”, kazao je Di Maio i ponovno otvorio raspravu je li bolje da autocestama upravljaju privatnici ili država. Tužiteljstvo je već otvorilo istragu i podiglo optužnicu protiv nepoznatih počinitelja za masovno ubojstvo iz nehaja. Ispita će se je li tvrtka Autostrade ispunjavala obveze u vezi s održavanjem jer, ako nije, bit će kažnjena sa 150 milijuna eura.

Talijani plaćaju najvišu cijenu prolaska autocestama u Europi, a tvrtka obitelji Benetton plaća najniži porez jer je prijavljena u Luksemburgu, kazao je Di Maio.

Čak pet mostova srušilo se u Italiji od 2014. U posljednjih pet godina ovo je peti most koji se srušio u Italiji (nisu u koncesiji tvrtke Autostrade). Pokraj mjesta Fossano srušio se 2017. most na automobil karabinjera, koji su čudom ostali živi. Mostom upravlja državna tvrtka za ceste ANAS koja je, istina, gradnju mosta povjerila privatnoj tvrtki pa je tužiteljstvo podiglo optužnice protiv 12 osoba. Godinu dana prije srušio se most na brzoj cesti kod mjesta Annone Brianza, a tada je poginuo jedan vozač.

Tek otvoreni vijadukt na autocesti Palermo – Agrigento srušio se 2015., a 2014. godine srušio se most u Rimu na cesti između sjedišta TV Rai u Saxa Rubri i Ponte Lungo.

