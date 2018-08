U Genovi se urušio vijadukt, ispod ruševina zatrpana vozila, 11 poginulih

U talijanskom gradu Genovi urušio se most koji je dio autoceste A10. Do strašne tragedije došlo je oko podneva, a prema prvim službenim informacijama, 11 osoba je poginulo.

Riječ je o mostu Morandi koji povezuje dvije strane Genove i vodi do Savone i Ventimiglie.

#Genova #PonteMorandi #A10 Dio mio, mi vien da piangere, ci abbiamo sempre pensato che potesse succedere, troppo traffico e code per una struttura del genere, spero no vittime pic.twitter.com/qG17hU9P4k — Paolo (@b_baolo) August 14, 2018

S vijaduktom su propali i deseci automobila, a sve hitne službe na mjestu su događaja te spašavaju preživjele.

Talijanska agencija Ansa javlja kako je potvrđeno da je 11 osoba poginulo, među kojima je i jedno dijete, dok je još pet teško ozlijeđeno.

Urušilo se 200-tinjak metara mosta koji prelazi preko naseljenog područja, no veći dio pao je na tračnice koje su ispod njega. Most je pao s visine od otprilike 100 metara.

Violento nubifragio #Genova #crollo parte del viadotto Polcevera-Morandi Km 0,200 su autostrada A10

Uscita obbligatoria Genova aeroporto direzione Ventimiglia

Uscita obbligatoria bivio A10 con A7 direzione Genova @StradeAnas @DPCgov @emergenzavvf @Viminale @ComunediGenova pic.twitter.com/7YJINjFWRX — Polizia di Stato (@poliziadistato) August 14, 2018

Za sobom je povukao i automobile koji su u tome trenutku vozili autocestom, a vjeruje se kako se njih dvadesetak nalazi ispod ruševina.

Riječ je o vijaduktu dužine 1100 metara, čija je izgradnja započela 1962. godine, a dovršen je 1968. Dizajnirao ga je arhitekt Riccardo Morandi po kojem je most dobio ime. Poznat je i kao most Polcevera s obzirom na to da dio prelazi preko istoimene rijeke.

Autocesta A10 proteže se duž talijanske sjeverozapadne obale, a važan je dio europske rute E80 od istočne Turske do Portugala.