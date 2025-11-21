MOST o pravobraniteljici: Dijeli sadržaje suspektne udruge Status M, iste one koja je izrađivala 'karte seksalice'

Za novu pravobraniteljicu za djecu na mandat od osam godina, Hrvatski sabor u petak je u tajnom glasovanju izabrao Tatjanu Katkić Stanić, a za predsjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Ines Pavlačić. Za mjesto pravobraniteljice natjecalo se osam kandidatkinja, a najviše glasova, 75, dobila je Katkić Stanić, magistra socijalnog rada s 32 godine radnog staža, od čega 25 u sustavu socijalne skrbi, a sedam u sustavu pravosuđa. Dosadašnja pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević dobila je 40 glasova, Marina Katinić Pleić devet, a 'nula glasova' Tatjana Holjevac, Marina Matković, Alma-Marija Rovis Brandić, Vanja Sljepčević Saftić i Edita Štok. Od 150 zastupnika, glasačke listiće za izbor pravobraniteljice primila su 124 zastupnika, nevažećih listića nije bilo.

Nakon izbora pravobraniteljice, MOST se oglasio na Facebooku te naveo kako su HDZ i DP izabrali osobu "koja na društvenim mrežama dijeli sadržaje suspektne udruge Status M, iste one koja je izrađivala 'karte seksalice' za djecu, a koju financira Možemo." Objavu MOST-a prenosimo u nastavku:

"Da bude još gore, to je ista udruga koja je u Zagreb dovela transaktivista Franka Lundberga, čovjeka koji se zalaže da se djeci daju blokatori hormona i koji tvrdi da se žene mogu natjecati u muškom sportu. Ovim izborom HDZ i DP su potvrdili da razlika između njihovih politika i politika Možemo ne postoji.

Kad treba zaštititi djecu, HDZ i DP glasaju kao Možemo! Kad treba ugoditi ideološkim eksperimentima nad djecom, HDZ i DP stoje rame uz rame s istom ekstremnom agendom. Kad treba izabrati osobu koja će štititi djecu od radikalnih sadržaja HDZ i DP biraju osobu koja ih promovira. Most je jedina politička snaga koja dosljedno štiti djecu, obitelj i zdravi razum. Jer država se može graditi samo na temeljnim vrijednostima, a ne na politikama koje razaraju djetinjstvo i idu protiv zaštite djece", navodi MOST.