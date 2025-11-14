Most upozorava na probleme u zagrebačkom domu zdravlja: 'Liječnici je stigao račun za plin od 10.000 eura'

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot i voditelj Mostovog Savjeta za zdravstvo dr. Ivan Bekavac održali su jutros konferenciju za medije na kojoj su upozorili na ozbiljne nepravilnosti u poslovanju Doma zdravlja Zagreb – Istok, navodeći da ta ustanova godinama liječnicima naplaćuje višestruko uvećane režijske troškove, uključujući i plaće vlastitih zaposlenika, što otvara sumnju u sustavno netransparentno i potencijalno nezakonito financijsko postupanje.

Troskot je istaknuo kako se u zagrebačkom sustavu zdravstva ponavlja zabrinjavajući obrazac netransparentnosti i financijskog opterećivanja liječnika koncesionara, što u konačnici trpe i građani.– Troškovi koje plaćaju liječnici koncesionari trostruko su veći nego u drugim domovima zdravlja u Zagrebu i Hrvatskoj – govorimo o fiksnim troškovima poput plina, vode, komunalija i čišćenja, koji se redovito prebacuju na liječnike – poručio je Troskot.

Dodao je kako ovakva praksa nije izolirani incident, nego simptom duboko narušenog sustava. – Sve te nepravilnosti na kraju plaćaju građani – kroz poskupljenje zdravstvenih usluga i pad njihove kvalitete – napomenuo je. Voditelj Savjeta za zdravstvo Mosta, dr. Ivan Bekavac, naglasio je da se problemi napuhavanja troškova događaju u trenutku kada u Hrvatskoj nedostaje oko 280 timova obiteljske medicine, što znači da više od 200 tisuća građana, uključujući djecu stariju od sedam godina, uopće nema pristup izabranom obiteljskom liječniku.

– U takvim okolnostima posebno zabrinjava da DZ Zagreb – Istok liječnicima naplaćuje troškove i do šest puta veće od onih u drugim domovima zdravlja u gradu. Liječnici nemaju uvid u vlastite ulazne račune jer im ih Dom zdravlja odbija dati, pa ne znaju koliki su njihovi stvarni troškovi, ali znaju da plaćaju višestruko više od kolega samo nekoliko kilometara dalje – upozorava. Bekavac je naveo kako zakupci značajno preplaćuju čišćenje i održavanje, a iz mjeseca u mjesec dobivaju račune koji su nelogični i neopravdani.

– Čišćenje ambulante od 30 četvornih metara stoji i do 400 eura mjesečno, dok isti posao u drugim domovima zdravlja stoji 60 eura. Još je skandaloznije da je jedna liječnica dobila račun za plin veći od 10.000 eura, bez mogućnosti uvida u izvorni račun, uz prijetnju da će joj se u slučaju neplaćanja oduzeti pravo korištenja prostora – napomenuo je.

Također je upozorio na administrativno povećavanje kvadrature prostora, što dodatno povećava režijske troškove, te na činjenicu da su neki liječnici već pokrenuli sudske sporove protiv DZ Zagreb – Istok zbog sumnji u reketarenje i nezakonito poslovanje. – Ovakve netransparentne, potencijalno nezakonite i izrazito represivne metode bacaju ozbiljnu sjenu na upravu Doma zdravlja Zagreb – Istok, opterećuju rad liječnika i medicinskih sestara te izravno oštećuju građane. Ugovori skrojeni na štetu liječnika, uskraćivanje uvida u troškove i napuhavanje režija potpuno su neprihvatljivi – rekao je Bekavac.