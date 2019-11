Most: Ministrica Divjak treba podnijeti ostavku nakon propasti pregovora prosvjetara i Vlade

Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak treba podnijeti ostavku jer nakon propasti pregovora Vlade s prosvjetarima više nema podršku učitelja i profesora, poručuju danas iz Mosta. Svjesni su, tvrde, da nema smisla pokretati opoziv pa računaju da će Divjak sama nakon mjesec dana štrajka u svom resoru podnijeti ostavku.

Mostov Marko Sladoljev podsjeća da se ministrica na početku štrajka ponašala kao sindikalni predstavnik, što je rekao i sam premijer Andrej Plenković, ali je na koncu izabrala politiku.

- Kad je bilo stani-pani i kad je trebalo birati između političke funkcije ili interesa profesora, ona je to stavila na vagu i odlučila se za političke interese svoje stranke. Radi se o stranci koja je na vlast došla trgovinom, i koja nema samo dva ministra, već mnoge uhljebe u državnim poduzećima, i to je njihov ključni interes – ocijenio je Sladoljev.

Posebno neprimjerenim vidi najave da se od danas prosvjetarima više neće plaćati dani koje provode u štrajku.

- Kada saborski zastupnik ne dođe na posao, kažnjava ga se sa 150 kuna, a profesore sada žele kažnjavati s 350 kuna po danu. Neke zastupnike nikad ne vidimo na svom radnom mjestu, ne znamo kako izgledaju, pojave se samo petkom, no nemaju ovako žestoke kazne. Reforma obrazovanja nije uspjela, samo jedna usporedba, zamislite da sutra izborniku nogometne reprezentacije Daliću igrači odbiju igrati utakmicu, bi li on nakon toga i dalje ostao izbornik reprezentacije – zapitao se Sladoljev. Podsjeća i na tweet čelnika HNS-a Ivana Vrdoljak da će mu ovo biti zadnji mandat u politici ako ne provede obrazovnu reformu, koje sada, naglašava, očito više ni nema, kao ni nastave, kada su prosvjetari koji bi je trebali provoditi u štrajku.

Njegov kolega Nikola Grmoja naglašava kako ovaj štrajk prosvjetara nije borba za veće plaće, nego borba za dostojanstvo i uvođenje reda.

- Premijer je u veljači povećao koeficijente zaposlenima u Ministarstvu vanjskih poslova, da je Plenković bio profesor, odmah bi pristao na njihove zahtjeve, ali nije pa sada ide na povećanje osnovice svima, što ne podržavamo. Mi tražimo vrednovanje rada, to bi bila prava reforma obrazovanja, da se nagradi one profesore koji se trude i ulažu u sebe. To smo tražili i za javnu upravu, dok smo bili u Vladi osigurali smo 880 milijuna kuna za reformu javne uprave, ali oni je ne žele provesti jer bi morali vrednovati rad zaposlenih u javnoj upravi kazniti uhljebe koji ne rade i koji su njihova glasačka mašinerija, dok su školama zaposleni ljudi koji misle svojom glavom i nisu glasačka mašinerija HDZ-a i zato se išlo s povećanjem osnovice svima iako to puno više košta nego što su koštali zahtjevi prosvjetara – kazao je Grmoja. Traži vrednovanje rada u cijelom sustavu, i tada će, vjeruje, biti više simpatija za profesore u javnosti jer će se znati da će se nagraditi oni koji rade, dok će oni koji ne rade biti kažnjeni.

Žalosno je, nastavlja, da HNS stalno govori o obrazovnoj reformi, a nije poduzeo ništa da se oni koji bi je trebali provoditi za to i plate.

- Ministrica je krenula u obrazovnu reformu koja se sad zbog štrajka ne provodi, ništa nije pripremljeno za reformu, imamo potpunu konfuziju i izmjenu pravilnika, a s ljudima koji trebaju biti stupovi reforme premijer se ismijava. HNS stalno tvrdi kako su oni svoje političke karijere žrtvovali zbog dobrobiti naše djece, a sad vidimo da je to bila farsa, izabrali su ostati na vlasti iako imamo gotovo 100 postotni odaziv prosvjetara u štrajk – naglašava Grmoja. Nema smisla, priznaje, da oporba pokreće opoziv ministrice.

Foto: Patrik Maček/ PIXSELL

- To je trgovačka većina koja se drži skupa, mi apeliramo na moralnu odgovornost ministrice, da pokaže koliko je HNS-ov žetončić, a koliko ima osobnog integriteta. Očekujemo njenu reakciju na ovo – dodaje.

Osvrnuo se i na kritike premijera na račun Mosta čije zastupnike naziva "prijaviteljima", a građani baš njih, tvrdi, pitaju da prijavljuju nepravilnosti umjesto njih jer su ipak zaštićeni saborskim imunitetom i imaju sigurniju egzistenciju s obzirom na veće saborske plaće, pa će im se teže dogoditi nešto loše nego "običnim" građanima.

- Kakvu poruku time šalje ljudima koji žele prijaviti nepravilnosti? Šalje im poruku da to nema smisla. Ismijao je i našu borbu protiv dolaska EPP-a u Hrvatski sabor, kaže da je to provincijalizam, neka proba on doći tako u britanski parlament. Mi smo ponosni što smo zaustavili to i branili dignitet Sabora koji se najbolje štiti borbom za naše građane, zakonskim prijedlozima – zaključuje Grmoja.