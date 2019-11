Marić: Prateći pregovore postalo mi je jasno zašto se taj sustav godinama nije uredio

Nakon što su jučer propali pregovori između sindikata i Vlade o povećanju plaća zaposlenima u prosvjeti, predstavnici sindikata danas su na Markovom trgu, kao što su to i najavili na konferenciji u utorak, zastupnicima dijelili informativne letke te su ih pozvali da ne glasaju protiv proračuna koji predlaže Vlada.

- Prema privremenim rezultatima, na referendumskom izjašnjavanju među članovima sindikata s oko 99 do 100 posto se odbija ponuda Vlade. To je poruka Vladi: Sjednite s nama za stol, ponudite prihvatljiva rješenja! Žele nam prodati nebuloznu ideju kao ozbiljnu stvar - kazao je predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec na Markovom trgu, prenosi N1.

Ministrica Blaženka Divjak smatra da jučerašnja ponuda Vlade ima elemente za veće plaće te kako je vrijeme da se između prava na štrajk i prava na obrazovanje, prednost dade učenicima.

"Ponuda ima elemente koji su važni za povećanje plaća, dakle 6 plus 2 posto, s time da su dani osigurači koga će sve to uključivati. Uključuju se svi zaposleni u osnovnim i srednjim školama i oni potplaćeni u visokom obrazovanju", kazala je Divjak dodajući da njome nije do kraja zadovoljna, ali da je to najbolje što se u ovom trenutku moglo izboriti i napraviti.

Na pitanje je li nakon 25 dana cirkularnog štrajka u osnovnim i srednjim školama vrijeme za njezinu ostavku, Divjak je odgovorila protupitanjem. "Što bi se time riješilo? Hoće li se na taj način bolje opremati škole, hoće li učitelji dobiti ono što traže, hoćemo li dati bolje šanse našoj djeci", kazala je.

Ministrica nije izravno odgovorila na pitanje trebaju li sindikati prekinuti štrajk, već je nekoliko puta izjavila kako učenici moraju biti prioritet, ali je zato ministar financija Zdravko Marić jasno kazao da "štrajk više nema smisla":

"Zašto bi mi sad razdvajali i rekli smo jasno da tema koeficijenata i dodataka treba biti tema. Prateći ono što se događa proteklih tjedana, barem je meni jasno zašto se taj sustav godinama nije uredio", rekao je ministar, prenosi N1.