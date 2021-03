Most je počeo skupljati potpise za smjenu Đure Sesse

Mostov Nikola Grmoja danas je na konfenernciji za medije kazao da je Most počeo skupljati potpise saborskih zastupnika za smjenu predsjednika Vrhovnog suda Đure Sesse.

- S obzirom na agoniju oko stanja u hrvatskom pravosuđu, ali i oko ovog više neizdrživog sukoba premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića, želimo zaključiti stvari i istjerati ih na čistac. Milanović je jučer rekao da saborski zastupnici mogu smijeniti predsjednika Vrhovnog suda Đuru Sessu, no to je samo djelomično točno jer mi to možemo samo na prijedlog predsjednika države - kazao je Grmoja, kako prenosi Hina.

- Prikupljanjem potpisa želimo poslati poruku da su saborski zastupnici, a posebno klub Mosta, spremni na promjene u hrvatskom pravosuđu. Svi skandali kojima svjedočimo moraju dobiti ime i prezime. I netko za to mora biti odgovoran, ne samo suci iz Osijeka nego i čelna osoba hrvatskog pravosuđa, Sessa. Još 2017. izjavio sam da je Državno sudbeno vijeće (DSV) izvor korupcije i čelnika Vrhovnog suda nazvao Đuro Kessa, što sada koriste osuđenici samo kako bi spasili svoju kožu. Reformatori pravosuđa ne mogu biti oni koji su došli na udar hrvatskog pravosuđa, ono se reformira u Saboru, i za to postoji volja. Možda ne postoji volja vladajuće većine, ali postoji volja političke opcije koja je bila protiv imenovanja ovog sastava Ustavnog suda - reče Grmoja.

U nastavku je ustvrdio kako je Milanović sad veliki kritičar, a bio je jedan od kadrovika ovog Ustavnog suda, dok Most želi poslati poruku da je kritična masa za promjene u pravosuđu - tu.

- Svjestan sam da će nas predsjednik Sabora Gordan Jandroković odbiti zbog procedure, ali sada je na potezu predsjednik Milanović. Nema više kritiziranja. Milanoviću, povuci potez - poručio je Grmoja.

Dodao je kako su prikupili dio potpisa zastupnika Domovinskog pokreta, platforme Možemo! i Hrvatskih suverenista.

- SDP-ovci koji zagovaraju promjene u pravosuđu nisu baš nešto previše hrabri. Vjerojatno čekaju na mig s Pantovčaka jer ionako samo služe kao glasnogovornici Pantovčaka, a ne kao najsnažnija i najbrojnija oporbena politička grupacija - ustvrdio je Grmoja.

Upitan je li cijeli taj pothvat oko skupljanja zastupničkih potpisa zapravo samo pucanj u prazno, jer prema Zakonu o sudovima ne postoje uvjeti za Sessino razrješenje Sesse, Grmoaj je uzvratio: "Moje je da pucam, a što je pucanj u prazno, to ćemo vidjeti".

Na pitanje pak o stavu Mosta o Zlati Đurđević, u slučaju da se ona javi na ponovljeni javni poziv DSV-a, Grmoja reče: "To je nevažno jer je sasvim jasno da bez HDZ-a neće biti izabran predsjednik Vrhovnog suda."

Što se tiče Zlate Đurđević njemu je problematična njena uloga vezano uz "Lex Perković" i onom što se s tim u vezi događalo.

- Moj glas uopće neće biti bitan jer kao što su se dogovorili oko Ustavnog suda, tako će se dogovoriti i oko ovoga - istaknuo je Grmoja.

Cijepili su se Plenković, Beroš i Jandroković AstraZenecom: "Svaki cijepljeni pojedinac pridonosi zaštiti populacije"