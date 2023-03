Most Cetina u promet će pustiti ujesen, Omišani oduševljeni: 'Najlipši most koji sam u životu vidila'

Spajanje mosta Cetina, koji se izvija iznad kanjona na visini od 70 metara nadmorske visine, u Omišu je popraćeno s oduševljenjem. ”Fenomenalan je, izgleda fantastično”, “Izvrsno se uklopio u okoliš, uopće nije narušio vizuru na ušću”, “Ovo je najlipši most koji sam u životu vidila” – oduševljeno komentiraju Omišani most na budućoj zaobilaznici njihova grada, poznatog po kilometarskim kolonama na Jadranskoj magistrali prema Splitu i višesatnim zastojima. Bude li teklo sve po planu, most će za promet biti otvoren ujesen.

Spajanje posljednjeg segmenta mosta Cetina, koji se gradi jedinstvenom tehnologijom naguravanja segmenata, pratili su premijer Andrej Plenković, ministar prometa Oleg Butković i brojni uzvanici koji su imali jedinstvenu prigodu uživati u spektakularnom pogledu na omiške stijene i ušće Cetine. To neće biti moguće kada se most otvori jer nema mogućnosti zaustavljanja.

Brza cesta Solin – Omiš

Most Cetina dugačak je 224,45 metara, a prvi put u Hrvatskoj most se gradio specijalnom tehnikom naguravanja segmenata. Vidljivo je samo oko 150 metara mosta jer njegov čelični luk izlazi iz dva tunela koja se nalaze s obje strane mosta. Vrijednost radova iznosi 174,46 milijuna kuna (bez PDV-a), odnosno 23,16 milijuna eura, a izvođač radova je Strabag.

– Vjerujemo da će obilaznica biti dovršena tijekom jeseni i da će se tada moći voziti preko mosta prema cesti D70, koja ide uz Cetinu prema sjeveru. Prometnica Solin – Split – Stobreč – Dugi Rat – Omiš bit će nastavljena, investicija ide dalje, vrijedna je oko 320 milijuna eura. Izgradnjom te brze ceste rasteretit će se magistrala u ovom dijelu u kojem se stvaraju velike gužve. Za Dalmaciju je ovo ključno zbog turizma, ali i da domaćim ljudima bude ugodno živjeti. Ovaj projekt ujedno oplemenjuje vizuru, Omiš je dobio dodatnu vrijednost – rekao je premijer Plenković.

Most će, kada bude završen tunel Komorjak, prema zapadu biti pušten u promet i vodit će na cestu Gata – Tugare – Srinjine – Žrnovnica u zaleđu Omiša pa bi gužva na magistrali i prije izgradnje brze ceste trebala biti manja jer će u funkciji biti dvije ceste. No problem će biti riješen tek konačnom izgradnjom brze ceste do Splita. Ministar Butković rekao je kako je ova brza cesta, čiji dio će biti i danas spojeni most, u prometnom smislu jedna od najbitnijih danas u Hrvatskoj. U ljetnim mjesecima promet je vrlo velik, oko 55.000 vozila u udarnim vikendima.

– Ova brza cesta u prometnom je smislu najbitnija i nju će jedinu kao cestovni projekt podržati europski fondovi u sljedećoj perspektivi. U ovoj perspektivi imali smo Pelješki most i nekoliko drugih cestovnih projekata, a u sljedećoj će jedino ova brza cesta biti prioritet i dobit će financiranje, a ukupna joj je vrijednost nešto više od 300 milijuna eura. Plan je završiti cestu u toj perspektivi, koja traje do 2027. godine. To nam je krajnji rok, međutim, ne možemo točno danas reći kad će biti gotova. Kad raspišemo natječaj, idu žalbena dokumentacija pa žalbe na odluku o odabiru... Na to ne možemo utjecati i stoga još ne možemo reći kojeg mjeseca i koje godine će to točno biti gotovo – rekao je ministar Butković novinarima, koje je najviše zanimalo kada će obilaznica Omiša i brza cesta biti završene. Naime, riječ je o projektu koji je aktualan desetljećima.

– Radimo sve, osigurali smo financiranje, Hrvatske ceste su na ostatku brze ceste već ugovorile određene dionice. Prije nekoliko dana otvorene su ponude za dio brze ceste Mravince – TTTS. Plan je završiti do kraja ove perspektive, a nastojat ćemo biti brži – rekao je Butković.

I za kraj malo tehničkih detalja mosta Cetina. Čelična konstrukcija duga mu je 212 metara. Po 76 metara je sa svake strane izvan tunela, a po 30 metara konstrukcije je u svakom tunelu. U izgradnju mosta utrošeno je ukupno 18 segmenata, a po devet ih je “pogurano” sa svake strane. Dužina svakog segmenta je 12 metara, a visine se kreću od 2,5 do 6,5 metara. Elementi segmenata sastoje se do 6 do 10 dijelova. Najlakši segment težak je 46 tona, a najteži 83 tone. Ukupna težina čelične konstrukcije mosta je 1290 tona. Most Cetina izveden je primjenom suvremene tehnologije naguravanja segmenata koju ima svega nekoliko tvrtki u svijetu, a ova koja je primijenjena u Omišu zaštićeni je patent talijanske tvrtke Maeg.

Tunel 11 godina čeka most

Segmenti su slagani iz tunela, vrlo precizno, tako da se na kraju most spojio iako se laicima činilo da to neće biti moguće. Ministar Butković kaže da ga takvi tekstovi i prilozi u medijima nisu zabrinjavali ni smetali, jer bio je siguran da je sve u redu. A upravo zbog nagađanja hoće li se spojiti ili neće, čulo se i za most Cetina i za Omiš. Koliko je star projekt omiške zaobilaznice, svjedoči i podatak što je tunel Omiš s istočne strane, a čija je dužina 1470 metara, probijen prije 11 godina, 2012. godine. Tunel Komorjak, dužine 600 metara, probijen je u ožujku 2021., dva tjedna prije roka.