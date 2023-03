Plenković: Ovo je dobra vijest za Omiš, ali i cijelu Dalmaciju

Most preko kanjona rijeke Cetine u Omišu službeno je spojen na svečanoj ceremoniji na kojoj je bio i državni vrh na čelu s Andrejom Plenkovićem. Most je izgrađen na visini od 70 metara, dugačak je 212 metara, a radi se o jednom od najzahtjevnijih građevinskih pothvata u Hrvatskoj u više od 30 godina.

"Htio bih zahvaliti Ministarstvu prometa i kolegi Butkoviću. Ovo je dobra vijest za Omiš, ali i cijelu Dalmaciju. Prema informacijama, vjerujemo da će obilaznica biti dovršena do jeseni. Ovaj dio koji je ključna prometnica, osobito tijekom ljetnih mjeseci, a ovo je još jedan doprinos investicijama u cestovnom prometu", kazao je premijer Plenković na početku.

"Napravili smo velike iskorake", kazao je premijer. "Što se tiče cijele dionice od Solina do Omiša ja ne bih u ovom trenutku rekao neki datum. Ideja je Vlade da to ide što dalje", kazao je. "Vlada je odlučila investirati sredstva, znamo kakva je situacija, ovaj projekt je prekrasan, sada s ovim mostom Omiš je dobio jednu dodanu vrijednost. Ono što čujem je da su ljudi zadovoljni", kazao je. "Cetina je jako važna rijeka, li ne bih ulazio kako će se most zvati", rekao je Plenković.

Paket mjera

"Mi ćemo paket mjera predstaviti idući tjedan, a cilj je raditi u interesu građana i gospodarstva. U svakom trenutku bitno je imati opskrbu energenata, sve je bilo dostupno. Drugi element je da je to po prihvatljivoj cijeni", kazao je. "U ovim okolnostima, gdje vidimo brutalnu rusku agresiju i danas, Vlada će nastaviti svoju politiku i danas je na Vladi priprema, produljujemo nižu stopu PDV-a na plin, palete, produžit ćemo na godinu dana, a idemo i na Zakon o doprinosima. Naši umirovljenici će biti zadovoljni s onim što ćemo predstaviti u ponedjeljak u 10 sati", kazao je.

Početak suđenja bivšem ministru Lovri Kuščeviću

Nisam ni znao da počinje suđenje, kazao je premijer na pitanje novinara

"Bilo bi dobro da realno sagledamo stvari. Mi smo u ovih zadnjih šest godina spojili Pelješki most, ušli u Schengen, eurozonu, prebrodili krizu i da nitko nije ostao po strani, osigurali smo da radnici u privatnom sektoru dobiju plaće u covid krizi. Hrpa je postignuća. Borba protiv korupcije je glavna odlika naše Vlade. Jedan britak bivši šef USKOK-a je rekao da su to debilne teze da HDZ utječe na USKOK", dodao je.

"Lovro Kuščević se tereti za nešto što je bilo 2009. i 2010. godine dok je bio načelnik u Nerežišću", dodao je Plenković.

>> VIDEO Plenković o financijskom izvještaju HDZ-a: 'Stranka se ponaša racionalno, trošimo koliko nam treba'