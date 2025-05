Moskva traži od Kijeva da napusti ‘ruska’ područja

Ruski su pregovarači na mirovnim pregovorima u Istanbulu zatražili da, prije nego što pristanu na prekid vatre, Ukrajina povuče svoje snage iz svih ukrajinskih područja koje svojata Moskva, rekao je u jučer visoki ukrajinski dužnosnik upoznat s pregovorima. Taj zahtjev, uz ostale koji su izneseni u petak, izlazi izvan okvira nacrta mirovnog sporazuma koji je SAD predložio prošli mjesec nakon konzultacija s Moskvom. Prvi direktni pregovori u Istanbulu između dviju strana u tri godine završili su dogovorom o razmjeni ratnih zarobljenika, bez sporazuma o prekidu vatre.

Prema ukrajinskom dužnosniku, Rusi su kao uvjete za mirovni sporazum predložili povlačenje ukrajinskih vojnika iz Donecka, Zaporižje, Hersona i Luhanska i tek nakon toga bi došlo do prekida vatre. Rusija većim dijelom kontrolira sve te regije, no ukrajinska vojska se još uvijek bori u nekim dijelovima. Moskva nadalje traži da međunarodna zajednica prizna pet područja Ukrajine kao ruska. Uz Doneck, Luhansk, Zaporižju i Herson traži se i priznavanje Krima, anektiranog 2014., kao dijela ruskog teritorija. U američkom prijedlogu se nalazi de jure (zakonsko) priznavanje samo za Krim i de facto (činjenično) priznanje za dijelove ostalih regija pod ruskom kontrolom. Moskva je tražila da se sve strane odreknu prava na ratnu odštetu, dok SAD traži da Ukrajina dobije nadoknadu. Ukrajinski dužnosnik rekao je da su ruski pregovarači te zahtjeve iznijeli verbalno, a ne napismeno. Ukrajina je ocijenila da je ruska pregovaračka pozicija u Istanbulu pokazala da Moskva nije ozbiljna u vezi postizanja mira, a europski saveznici Kijeva traže od američkog predsjednika Donalda Trumpa da nametne nove sankcije Rusiji. Kijev i europski saveznici sastavili su alternativni prijedlog prema kojem bi prvo nastupio prekid vatre, a tek ona počeli pregovori. Također odbijaju rasprave o teritorijalnim pitanjima do neke kasnije faze.

Dan nakon pregovora, Kremlj je u priopćio da bi se predsjednik Vladimir Putin mogao sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, ali samo pod uvjetom da se postignu određeni dogovori, no glasnogovornik Dmitrij Peskov ne navodi koji bi to bili uvjeti.