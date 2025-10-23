Živković: Diskriminiraju se oni koji će umjesto vojske služiti civilnu; Hrg: Program je sveobuhvatan i koristan

Mladićima rođenima 2007. godine za mjesec dana na kućne adrese počet će stizati omotnice u kojima će biti poziv u vojsku. Prvi naraštaj novih ročnika tek se rodio kada je tadašnja vlast odlučila zbog niskog interesa zamrznuti obavezno temeljno vojno osposobljavanje (TVO), no aktualna vlast sada ga vraća. Izglasa li danas Sabor potrebne zakonske izmjene, a sve su prilike da hoće i to uvjerljivom većinom, još mamurni osamnaestogodišnjaci nakon dočeka Nove godine pakirat će se i krenuti put Knina, Slunja i Požege. Njih 800 bit će prva generacija ročnika u novom sustavu koji je pripreman posljednjih mjeseci i tijekom tog vremena izazvao je polemike u javnom prostoru.

O dilemama i nekim neodgovorenim pitanjima raspravljali smo u novoj debatnoj emisiji Večernjeg lista, Večernji duel u kojem su stavove sučelili državni tajnik u Ministarstvu obrane Branko Hrg i saborski zastupnik stranke Možemo Marin Živković. Možemo se protivi načinu na koji se kani uvesti TVO. Ponajviše ih smeta, kako je objasnio Živković, diskriminacija onih koji će se pozvati na ustavom zajamčen priziv savjesti te rok služiti u civilnoj zaštiti.

– Njihovo će služenje trajati duže, bit će manje plaćeno i imat će manje pogodnosti nakon što ga završe, konkretno neće imati prednost pri zapošljavanju. Predlažemo da se naknada i trajanje civilnog i vojnog služenja izjednače – istaknuo je Živković. Pohvalio je, međutim, što se kao alternativa vojsci nudi civilna zaštita za koju smatra da je iznimno važna grana sustava koju treba razvijati, dok je problematizirao način provedbe služenja civilnog vojnog roka u jedinicama lokalne, područne i regionalne uprave.

Šteta što je zamrznuto TVO prije 18 godina, trebalo ga je prilagoditi i zadržati, danas bi situacija bila znatno lakša, smatra državni tajnik Hrg koji uvjerava da je sustav u potpunosti spreman primiti nove ročnike. Kada je vojni rok zamrznut, jedan od razloga bio je slab odaziv, boji li se da će se takvo što ponoviti?

– Ne, jer čitav niz stručnjaka pozorno je pripremao ovaj program i u toj fazi provedeno je i anketno istraživanje među više od 10 tisuća mladih od kojih je čak 62 posto bilo za uvođenje obaveznog temeljnog vojnog osposobljavanja, a od tog postotka dvije trećine su kazale da bi služili vojsku tako da smo optimistični – naveo je Hrg. U prvoj godini mjesta će biti za tri tisuće ročnika, cilj je kasnije kapacitet podići na četiri tisuće, a bude li interesa kapaciteti će se povećavati.

Državni tajnik ističe kako je cilj stvoriti bazu pričuvnika te da je pogrešna percepcija u javnosti da će mladići nakon završenog roka izvršavati vojne zadaće. Dapače, u MORH-u se nadaju da će s većim bazenom pričuve imati i veći izbor kadrova za popunjavanje sastava i razvoj profesionalne vojske. No, Živković iz Možemo smatra upravo suprotno.

– Bolje da se novac uložio u profesionalnu vojsku i poboljšanje njihovih uvjeta. Visokomotivirani mladići i djevojke i do sada su mogli lakše biti filtrirani kroz dragovoljnu obuku, na ovaj način smatramo da će se oni pomiješati s onima koji i nisu toliko motivirani i da to neće donijeti benefit nikome – napominje Živković koji ponavlja da za ovakav prijedlog neće glasati.

I dok su Možemo i Centar protiv, a SDP za, desna oporba također podupire vraćanje TVO, ali uz primjedbu da su dva mjeseca prekratko vrijeme za usvojiti vještine. Naš sugovornik iz MORH-a s time se nije složio, dapače, istaknuo je pozitivna iskustva dragovoljnih ročnika.

– Neki su mi kazali da bi sutra opet ponovili to. Program je sveobuhvatan i koristan, učit će i rukovati oružjem, pružati prvu pomoć, neke taktike snalaženja i preživljavanja, ali i vještine moderne vojske poput vježbi s laserima, korištenja i simulatora dronova i slično – naveo je Hrg. Obojica sugovornika zaključno su se složila da ćemo tek sljedećeg proljeća moći dati prve konkretne ocjene temeljne vojne obuke, tada će prvi ročnici završiti dvomjesečni rok. U emisiji smo otvorili i brojne druge teme globalne sigurnosti, ali i dilema oko civilnog služenja i načina na koji će se kontrolirati priziv savjesti. Emisiju možete pogledati na YouTube kanalu Večernjeg lista.