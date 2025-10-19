More ljudi na ulicama; Trumpa uspoređuju s Hitlerom i Staljinom, a on poručuje: Nisam kralj!”

U Sjedinjenim Američkim Državama ponovno su održani masovni prosvjedi protiv predsjednika Donalda Trumpa i njegove politike. Pod motom „No Kings” („Nema kraljeva”) u subotu se, prema navodima organizatora, okupilo gotovo sedam milijuna ljudi u više od 2700 gradova, oko dva milijuna više nego na prošlim prosvjedima u lipnju.Prosvjedi su održani među ostalim u New Yorku, Chicagu, San Franciscu, Los Angelesu i New Orleansu, ali i u manjim mjestima u unutrašnjosti zemlje. Na mrežnoj stranici pokreta, koji okuplja oko 300 organizacija, stoji: „Predsjednik vjeruje da je njegova moć apsolutna. Ali u Americi nemamo kraljeve”, piše DW.

Na brojnim su skupovima sudionici nosili transparente na kojima je Trump prikazan kao Josif Staljin, s Hitlerovim brčićima, engleska kraljica ili kralj Sunce Luj XIV. Mnogi su ga pozivali na ostavku, a neki su tražili ukidanje imigracijske službe ICE koja već mjesecima po Trumpovoj naredbi pojačano djeluje protiv migranata bez reguliranog statusa. S republikanske je strane uoči prosvjeda poručeno da prosvjednici „mrze Ameriku”. Sam je Trump za televiziju Fox News izjavio: „Nisam kralj.” Istodobno je ponovno optužio prosvjednike za spremnost na nasilje. Predsjednik Zastupničkog doma, republikanac Mike Johnson rekao je da na tim prosvjedima očekuje tek „pristaše Hamasa”, „antifa-tipove” i „marksiste u punoj ratnoj spremi”.

FOTO Policajci na konjima, a sedam milijuna prosvjednika s rekvizitima i transparentima, pogledajte prizore s ulica SAD-a

Prosvjednici optužuju Trumpa i njegove pristaše kako namjerno potiču eskalaciju i pokušavaju normalizirati uporabu vojske protiv političkih neistomišljenika. Više saveznih država i gradova pod demokratskom vlašću u međuvremenu je pokrenulo pravne postupke protiv slanja Nacionalne garde na svoje područje. Protiv Trumpove migrantske politike u posljednjim mjesecima redovito su se održavali manji prosvjedi koji su povremeno završavali sukobima sa snagama sigurnosti. No, prema američkim medijima, masovni prosvjedi održani ove subote protekli su uglavnom mirno i uz tek poneki manji incident.

Od Trumpova stupanja na dužnost u siječnju je sve više prosvjeda protiv njega. Trenutačno, prema portalu javnog mnijenja YouGov i vjerojatno nakon mira na Bliskom istoku je podrška Trumpu porasla za 0,3 %, ali se još uvijek 55 % posjetitelja tog portala ne slaže s politikom Trumpa, 40% se slaže, a samo 5 % ih je neodlučno. Različite se skupine prosvjednika sve češće koordiniraju pod okriljem pokreta No Kings, no i dalje je izazov objediniti mnoštvo različitih zahtjeva. U New Yorku je bolnička djelatnica Stephanie, koja nije željela otkriti prezime, ovako sažela svoj stav: „Predsjednik je sramota i nadam se da će danas milijuni ljudi izaći na ulice”, izjavila je za agenciju AFP. Tridesetšestogodišnjakinja je bila među nekoliko stotina prosvjednika koji su se ujutro okupili u njujorškoj četvrti Queens, skandirajući: „Volimo svoju zemlju, ali Trumpa ne možemo podnijeti.”

Ubrzo zatim na svjetski poznatom Times Squareu okupile su se tisuće ljudi koji su prosvjedovali protiv Trumpa. Prema navodima njujorške policije, u gradu je na ulice „mirno” izašlo više od 100.000 ljudi. Veliki skupovi održani su i u Bostonu, Chicagu i Washingtonu. U glavnom gradu prosvjednici su uzvikivali: „Ovako izgleda demokracija” i „Donald Trump mora otići.” Okupili su se u blizini National Malla, uz koji se protežu glavne znamenitosti grada. Još 14. lipnja stotine tisuća ljudi prosvjedovalo je pod istim motom No Kings. Povod je tada bila vojna parada u Washingtonu povodom 250. obljetnice američke vojske — priredba koju je osobno poželio Trump, a koja se poklopila s njegovim 79. rođendanom.

