Mogu li se i u nas djeca gay parova upisati kod matičara

Blizanci, djeca dvojice talijanskih homoseksualaca rođena u SAD-u upisana su u matičnu knjigu u mjestu Gabicce Mare, u regiji Marche.

Niccolò Pietro, sin dviju talijanskih homoseksualki, Chiare Fogliette i Micaele Ghisleni, začet umjetnom oplodnjom u Danskoj, a rođen u Italiji, upisan je u matičnu knjigu u Torinu kao dijete dviju žena. Kći dvojice talijanskih homoseksualaca koje je u Kanadi rodila surogat-majka upisana je u matičnu knjigu u Rimu. Sva tri slučaja zbila su se proteklih dana, a djevojčica je u Rimu upisana u registar kao kći dvojice muškaraca bez prethodnog sudskog rješenja, što je prvi takav slučaj u Italiji.

Dosad odlučivao sud

U Italiji nije dopuštena umjetna oplodnja homoseksualnim parovima, pa oni to čine u drugim državama. Isto tako, nije dopušteno surogat-majčinstvo. No, ima rupa u tim zakonima. Zašto se, primjerice, može sterilnom heterogenom paru dopustiti umjetna oplodnja, a homoseksualnom, koji je sklopio životno partnerstvo, ne. Majčinstvo ili očinstvo jedne osobe priznaje se i na osnovi DNK analize, ali se ne priznaje ako je riječ o gej paru bez obzira na to što je dijete jednog od partnera. Mnogi su se slučajevi rješavali sudskim putem i uglavnom u korist gej parova jer su suci prosudili u korist djeteta, da ono bude s roditeljom.

U Rimu su kao par s djetetom upisana dvojica homoseksualaca, i to na naredbu suda matičnom uredu. Zapravo, matični ured u Rimu samo je prepisao ono što je registrirano u Kanadi, da je djevojčica kći jednog od muškaraca. Ako, primjerice, talijanski bračni par dobije dijete u inozemstvu i tamo to registrira, nakon povratka u Italiju taj se čin jednostavno prepiše u matičnom uredu. Tako je vrijedilo i za homoseksualce s djevojčicom. Prepisano je ono što je upisano u registar u Kanadi. Ako hrvatski bračni par dobije dijete u inozemstvu, nakon povratka u Hrvatsku upisuje se u matične knjige ono što je bilo upisano u inozemstvu. Kada bi hrvatski homoseksualni par otišao u Kanadu da mu dijete rodi surogat-majka ili u Dansku umjetno se oploditi te ako bi u tim državama bili registrirani kao roditelji djeteta, bi li nakon povratka u Hrvatsku bili registrirani kao homoseksualni par s djetetom?

Tko čini obitelj

U hrvatskom je zakonu upisano kako obitelj čine majka, otac i djeca, ali ako je u drugoj državi hrvatski homoseksualni par s djetetom upisan kao obiteljska zajednica, bi li se moglo zabraniti prebacivanje dokumenta iz jedne u drugu državu? Svijet je očito i zakonskim obvezama mnogo povezaniji nego što se misli.